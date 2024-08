Nadie votó por el "Potro" Caballero, rompe récord en "La Casa de los Famosos" como el menos votado en la historia del reality

Los conflictos crecen entre los participantes de “La Casa de los Famosos México” luego de la tercera gala de eliminación en la que Luis “Potro” Caballero abandonó el programa. Aunque el influencer se mostró confiado por el supuesto apoyo de sus fanáticos, las intrigas y constantes ataques a otros integrantes durante estos días lo llevaron a perder popularidad y romper récord como el menos votado en la historia del reality show.

Luis “Potro” Caballero rompe récord como el menos votado de LCDLF México

El team Tierra se ha convertido en blanco de críticas a través de redes sociales debido a los constantes ataques, malos tratos, bullying e intrigas contra los participantes del equipo Mar. Como parte de ellos, Luis “Potro” Caballero perdió popularidad y algunos de sus seguidores han expresado sentirse decepcionados de su comportamiento, sobre todo con Karime Pindter que es una de las favoritas de la temporada.

Encuesta revela que Luis "Potro" Caballero rompió récord como el menos votado en la historia de LCDLF. Foto: X @La_JefaMx

Contrario a lo que podría pensar el influencer, una encuesta publicada por el usuario “La Jefa” en X reveló que “Potro” Caballero rompió récord como el participante menos votado en la historia del reality show al obtener el 0.08 por ciento. Mientras que Karime Pindter fue quien más recibió apoyo con 4 millones de votos a favor; seguida de Gala Montes con 3.9 millones, y Arath de la Torre con 3.5 millones.

Además de “Potro” Caballero, el público a exigido la salida de Ricardo Peralta, Adrián Marcelo, Mariana Echeverría y Gomita que ya están entre los más odiados por sus declaraciones y el constante acoso a otros famosos como Gala Montes y Briggitte Bozzo por los que, incluso, intervino la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México condenando los ataques a las participantes.

Karime Pindter fue la participante con la mayor cantidad de votos a favor en la tercera gala de eliminación. Foto: IG @luispotrocaballero

Primeras declaraciones de Luis “Potro” Caballero tras ser eliminado

En sus primeras declaraciones, la exestrella de “Acapulco Shore” se dijo contento con su participación asegurando que evitó todo conflicto con el resto de los participantes. Además, señaló que no está arrepentido de nada de lo ocurrido en “La Casa” por la buena amistad que formó con algunos de los famosos en el programa.

“Me siento contento, estoy agradecido, creo que las cosas pasan por algo. No me puedo tirar a llorar, la gente es la que toma la decisión al final (…) Quiero quedarme con la imagen que tengo, creo que fui una persona bastante alegre dentro de ‘La Casa’, fui el puente de la buena onda entre los dos cuartos, me llevaba con absolutamente todos, fui cero tóxico, el chisme y el vitoreo existe siempre, pero creo que siempre fui congruente y real con lo que hablé”, dijo el influencer.