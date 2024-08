TRAILER: La serie "A Friend of the Family" mostrará un escalofriante caso real de secuestro

Situada en los Estados Unidos de hace 50 años, específicamente en 1974 dentro de una comunidad mormona, es donde se desarrolla la historia de la familia Broberg, quienes estaban integrados por la tradicional mamá, papá e hijos y, sin saberlo, arropados por amistades y un siniestro amigo que tenía planes para hacerles daño.

Con protagónicos de Jake Lacy, Colin Hanks, Mckenna Grace y la ganadora del Oscar, Anna Paquin, esta nueva miniserie de Universal+ revela el infierno que vivieron los Broberg, cuya hija Jan fue secuestrada en reiteradas ocasiones por un amigo de la familia.

"A Friend of the Family" fue concebida por el escritor, showrunner y productor ejecutivo Nick Antosca, quien es un gran referente del género “true crime”, como ya se ha podido vislumbrar en ficciones como Candy y The Act, que también abordaban casos reales sobre crímenes que fueron perpetrados por figuras que parecían impolutas en la comunidad en la que habitaban.

La familia Broberg vivió en Idaho, EU, en 1974. Foto: Cortesía Universal+

¿De qué trata la serie "A Friend of the Family"?

Universal+ anuncia el estreno este 14 de agosto de la nueva miniserie "A Friend of the Family", una historia que muestra cómo a lo largo de los años, Robert “B.” Berchtold se fue ganando la confianza de la familia Broberg para ejercer “grooming” sobre la hija mayor, Jan, a quien secuestró en reiteradas ocasiones quebrando así el ideal de vida pacífica que tenían y en el que no cabía la posibilidad de que una persona tan cercana fuese capaz de ocasionarles tanto sufrimiento.

A Friend of the Family nos sitúa en 1974, cuando la pequeña Jan Broberg fue secuestrada por primera vez por Robert “B.” Berchtold, ese “amigo de la familia” que había logrado obtener la confianza plena de ese clan que, a través de la fe mormona, vivía una vida plácida, sin disrupciones y con la atención en las necesidades de sus vecinos.

El accionar de Berchtold pone en jaque su dinámica, sobre todo cuando el hombre se obsesiona con la joven, a quien secuestra en reiteradas oportunidades, ejerciendo una manipulación absoluta sobre su familia.

La serie limitada cuenta con grandes interpretaciones por parte de las estrellas Jake Lacy (Apples never fall), Colin Hanks (Fargo), Anna Paquin (True Blood) y las jóvenes actrices Mckenna Grace y Hendrick Yancey, quienes interpretan, en dos épocas distintas, a Jan Broberg la víctima que sufrió en carne propia el accionar abusivo de Berchtold.

3 datos impactantes sobre "A Friend of the Family"

LA VÍCTIMA PRODUCE Y ACTÚA EN LA SERIE. Con mucha valentía, Jan Broberg decidió tomar las riendas de su historia y cuando Nick Antosca la convocó para producir "A Friend of the Family", no titubeó. Por otro lado, Jan también es actriz y participa en la serie con un personaje crucial.

“Lo más importante para mí era contar nuestra historia de una manera con la que la gente pudiera identificarse, para que pudieran vernos como los seres humanos multifacéticos que éramos en nuestra amorosa familia normal”, afirma Jan.

Para rematar, la Jan Broberg de la vida real recordó cómo era esa época en que sucedieron sus secuestros.

“Todos intentábamos hacer lo mejor que podíamos en el mundo. Éramos personas desprevenidas, confiadas, amables e imperfectas. Nuestros padres nos amaban y nosotros conocíamos y amábamos a nuestra comunidad y a nuestros vecinos. Todos fuimos manipulados y preparados, y cada defecto fue explotado por un ‘hombre de familia’ que conocimos en la iglesia”, concluye la mujer que ahora es activista y comunicadora.

Jake Lacy da vida a Robert “B.” Berchtold. Foto: Cortesía Universal+

EL LIBRO QUE LEYÓ JAKE LACY PARA INTERPRETAR AL MONSTRUO. El actor, quien cosechó fama gracias a su interpretación en The White Lotus y que también integra el gran cast de otro título exclusivo de Universal+, Apples Never Fall, personifica a Berchtold, ese criminal que destrozó a una familia. Para poder brindar una actuación verosímil, Lacy leyó la famosa novela de Vladimir Nabokov, Lolita, como lo hizo el propio “B”.

“Él había leído el libro y ciertamente hay un elemento de eso en la historia real. Ese libro planta la semilla del enamoramiento y el amor como si fuera entre dos adolescentes, excepto que uno es un hombre adulto y el otro es una niña. Y ese es el comienzo de esta historia. Con Berchtold, esa pequeña cosa se convierte en una obsesión y un fuego por el que está dispuesto a quemarlo todo para tenerlo”, explica Lacy, quien muestra otra faceta como intérprete en el rol de un psicópata.

Mckenna Grace y Hendrick Yancey interpretan a Jan Broberg. Foto: Cortesía Universal+

LOS BROBERG FUERON CRITICADOS POR SU COMUNIDAD. Uno de los aspectos más desconcertantes del caso fue cómo la familia Broberg debió enfrentar comentarios negativos de la comunidad de Idaho y también de las fuerzas policiales. Su ingenuidad y extrema confianza en Berchtold los convirtió en un blanco de frases demoledoras de amigos y vecinos que no podían comprender cómo habían caído en las redes de ese psicópata en más de una ocasión.

Colin Hanks, quien interpreta al padre de la familia, el afable Bob Broberg, aludió a esas críticas.

“Quiero que se sepa que esta clase de depredadores existen, y que pueden ser personas que conoces, admiras y respetas. Es importante generar conciencia. Si hicimos bien nuestros trabajos, vamos a presentar a los Broberg tal como eran, y espero que la gente sienta mayor empatía por ellos”, manifestó el actor, quien utilizó el testimonio de Jan sobre su padre para inspirarse al momento de interpretarlo.

