"No va a haber impunidad" en el caso de Marianne Gonzaga pero que tampoco puede ser jugada como adulta, asegura especialista

Juan Martín Pérez García, Coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, afirmó que el delito cometido por Marianne Gonzaga, quien apuñaló en más de doce ocasiones a Valentina Gilbert, la nueva pareja de su ex, no quedará impune en entrevista con Lupita Juárez para Noticias de la Tarde de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Pero explicó que los tratados internacionales, establecen una visión de restauración o de reinserción social, para los adolescentes que cometen un crimen, dijo que no pueden ser juzgados como adultos porque "pensemos que de lo que se trata es que estos adolescentes que están en una etapa de desarrollo cerebral que no les permite dimensionar la proporción de sus actos, pero además si tienen problemas de salud mental no atendidos, esto todavía es peor".

Foto: Instagram vale.gilabert

"Se trata de sacarlos de una ruta criminal para que puedan ser un aporte bueno para ellos y ellas y para el país", afirmó Juan Martín Pérez.

Refirió que ni su familia, ni su entorno escolar ni los amigos se dieron cuenta de que tenía una condición mental, sentenció que ella es también víctima de otros contextos, pero dijo que es importante tomar consciencia de lo que sucede así como que la influencer recupere su salud mental.

"Lo que les puedo asegurar es que no va a haber impunidad, tiene un un equipo de defensa la víctima, tiene un equipo de defensa la agresora, las autoridades al ser un caso mediático están, por supuesto, cuidando cada paso", refirió Juan Martín Pérez García.

