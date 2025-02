Rubén Guajardo cuestiona que reformas contra el nepotismo y la reelección no apliquen al Poder Judicial

Rubén Guajardo, diputado local en San Luis Potosí, habló sobre las reformas que presentará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, contra el nepotismo y la reelección. El legislador cuestionó que estas iniciativas no apliquen contra funcionarios del Poder Judicial en México y sí para el Legislativo y Ejecutivo.

En entrevista para el programad de las "Noticias de la Tarde con Lupita Juárez", de El Heraldo Televisión, que se transmite en El Heraldo Media Group, Rubén Guajardo señaló que la reelección es positiva porque la ciudadanía te evalúa y tiene el poder con su voto de decidir si quieren que continúes o no.

Se me hace muy extraño que el oficialismo, en este este caso hablando de Morena, estén a favor de la revocación de mandato , que es un ejercicio ciudadano para quitar a alguien, y no estén a favor de la reelección porque son ejercicios muy parecidos", criticó Rubén Guajardo .

Indicó que esta iniciativa contra la reelección sería un retroceso para la democracia moderna del país. Señaló que con esta reforma la reelección se eliminará a partir del 2030. El diputado local de San Luis Potosí cuestionó por qué el gobierno federal sí aprueba la reelección en el Poder Judicial.

Bueno o todos coludos o todos rabones. Para los puestos de elección popular en materia legislativo y ejecutivo la eliminas, pero para el Poder Judicial sí se queda la reelección... No me cuadra, yo creo que también en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo puedes evaluar capacidad y méritos", expresó Ruben Guajardo .

Señaló que esta reforma le va a salir muy cara al país y a la democracia de México porque le están poniendo un candado para al final decidir por la gente.

Sobre la reforma contra el nepotismo, el diputado de San Luis Potosí señaló que esa reforma le urge a la Presidenta de México porque le intresa que se aplique a partir del 2027 en todos los cargos a excepción de los que pertenecen al Poder Judicial.

Ahí lo explica muy claro la reforma, esto aplicará para el poder ejecutivo, para el poder legislativo y no aplica para el poder judicial y no dice las razones. Entonces, ¿por qué por el Poder Judicial el nepotismo sí se puede dar y en el Poder Ejecutivo y Legislativo no", preguntó.