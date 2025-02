Mario Delgado encabeza la entrega de tarjetas de la beca universal “Rita Cetina"

En la escuela secundaria “Eliseo García Escobedo” de la alcaldía Gustavo A. Madero, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a madres, padres, familias y tutores de los 339 estudiantes del plantel educativo, para que a partir de marzo puedan disponer de la beca universal “Rita Cetina”.

En presencia de la comunidad educativa del plantel, el titular de la SEP explicó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en todo el país la beca universal “Rita Cetina” atenderá a 5.6 millones de estudiantes de secundarias públicas.

“La beca “Rita Cetina” se va a ir extendiendo para cubrir todo primaria y para cubrir todo preescolar; la presidenta dijo beca universal en toda la Educación Básica”, indicó.

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, encabezó la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar. Créditos: SEP

Becas para el Bienestar beneficiará a más de 14 millones de estudiantes en 2025

Destacó que el programa de Becas para el Bienestar llegará en 2025 a más de 14 millones de estudiantes de los tres niveles de enseñanza, siendo el programa social con mayor número de beneficiarios del país.

Resaltó la pertinencia de la beca universal “Rita Cetina” en las escuelas públicas de secundaria, ya que, para la mandataria federal, es inaceptable que haya familias sin ejercer el derecho a la educación por falta de recursos económicos.

Delgado Carrillo anunció, además, que como parte de la estrategia Vida Saludable que impulsa la Nueva Escuela Mexicana (NEM), a partir de marzo no se venderá comida chatarra en los planteles escolares para prevenir el consumo de alimentos procesados y enfermedades crónicas como diabetes y obesidad.

Igualmente, informó que se desplegarán en todas las escuelas de educación básica del país jornadas de salud con personal de las instituciones públicas del sector, para tomar peso y talla de los estudiantes; revisar la higiene bucal de los alumnos; fomentar actividades deportivas, y realizar exámenes de agudeza visual para apoyar con lentes a quienes lo necesiten.

Como parte de esta asamblea informativa con la comunidad educativa de la secundaria “Eliseo García Escobedo”, el titular de la SEP destacó la entrega de guías informativas para docentes y familias como parte de la estrategia “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata, elige ser feliz”, para prevenir las adicciones en las comunidades educativas de secundaria y preparatoria.

Finalmente, convocó a las y los asistentes a conformar una alianza entre maestros, padres de familia y autoridades educativas para ser un gran frente por la salud de nuestros niños y nuestras niñas.

Por su parte, el alcalde de Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano, aseguró que durante su gobierno se da mantenimiento de limpieza y pintura a las fachadas de las escuelas de nivel básico, y se implementan estrategias de seguridad para que todos los niños y jóvenes puedan transitar libremente por las calles. Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, en la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar. Créditos: SEP

Durante su discurso, Janecarlo Lozano agradeció la visita del secretario de Educación, Mario Delgado, y lo invitó a visitar otras escuelas dentro de la demarcación.

“Este programa es la continuidad del legado de Claudia Sheinbaum Pardo, este programa no existía en el país y ahora es labor de nuestro secretario de Educación, por instrucciones de nuestra presidenta, llevarlo a las zonas marginales de la entidad, a estos estados que no entendían que nuestros niños son el futuro de nuestra patria”, dijo el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano.

“Tuve la oportunidad de ser diputado en la pasada legislatura, con la presidenta Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno, voté para que este programa fuera ley, para que este programa ya no se quite nadie, para que ningún gobierno que llegue les quite el apoyo”, dijo.

El titular de la Coordinación Nacional de Programas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo, informó a padres, madres de familia y tutores que a partir de marzo iniciará la dispersión de recursos, correspondiente a los meses de enero y febrero.

Explicó que, a través de la beca universal “Rita Cetina” se entregarán mil 900 pesos de manera bimestral y 700 pesos adicionales por cada estudiante inscrito en ese nivel educativo.

Comentó que, con esta tarjeta, las y los beneciarios podrán hace retiros en efectivo en cualquier cajero del Banco del Bienestar; hacer pagos en tiendas, y tener un mayor control de sus gastos.

A su vez, la directora del plantel, María de los Dolores Teresa Martínez, destacó que, desde su fundación hace 80 años, es la primera ocasión que un secretario de Educación visita la secundaria “Eliseo García Escobedo”.

Posteriormente, el secretario de Educación Pública recorrió el plantel junto con autoridades académicas para conocer las necesidades del personal docente; saludar a las y los estudiantes, y revisar la infraestructura física de la escuela, particularmente de los sanitarios y de los sistemas de recolección de agua de lluvia con el que ya cuentan las escuelas públicas de la Ciudad de México.

