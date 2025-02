5 canciones de Kendrick Lamar para disfrutar el show de mediotiempo del Super Bowl

Kendrick Lamar ha sido uno de los cantantes más sonados en la última temporada de premios, pues su disco generó revuelo tras las acusaciones que hace en contra de Drake, lo que lo hizo que su último disco fuera uno de los más escuchados en la industria de la música.

Además fue anunciado como al artista que llevará el show del mediotiempo en el partido de este fin de semana, pues mientras Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, están descansando de los primeros dos cuartos de partido, el rapero tendrá los famosos 15 minutos màs vistos del mundo.

Por ello te dejamos una lista de rolas que debes escuchar si o si, para poder darle un toque màs especial, ya que si bien es un ropero muy conocido, no todos han escuchado sus “joyas escondidas” en su gran repertorio musical, siendo una de las vices màs escuahdas en 2024.

"Not Like Us" (2024)

es una de las canciones más recientes y explosivas de Kendrick Lamar, lanzada en mayo de 2024 como parte de su beef con Drake. Forma parte de una serie de “diss tracks” en las que Lamar responde a ataques previos de Drake, desmantelando su credibilidad y acusándolo de apropiación cultural, manipulación y otros temas polémicos.

La canción, producida por Mustard, se convirtió en un himno instantáneo, con un ritmo pegajoso y letras agresivas que dejaron claro que Lamar no solo estaba respondiendo a Drake, sino estableciendo su superioridad en la escena del hip-hop. Fue recibida con entusiasmo por los fanáticos y se viralizó rápidamente, destacando la rivalidad entre los dos raperos.



"All the Stars" (2018)

Esta canción fue lanzada como parte del álbum Black Panther: The Album, la banda sonora oficial de la película Black Panther (2018). Interpretada por Kendrick Lamar y SZA, All the Stars combina el rap de Lamar con la voz melódica de SZA, creando un himno de empoderamiento y celebración de la cultura africana.

La letra y el sonido reflejan la lucha, el éxito y el orgullo cultural, en sintonía con el mensaje de la película. La canción recibió múltiples nominaciones, incluyendo Mejor Canción Original en los Premios de la Academia y Mejor Canción Escrita para Medios Visuales en los Grammy.

"HUMBLE." (2017)

Lanzada como el primer sencillo de su álbum DAMN. (2017), HUMBLE. es una de las canciones más icónicas de Kendrick Lamar. Con una producción minimalista de Mike WiLL Made-It, la canción presenta un mensaje que puede interpretarse de varias formas: una llamada a la humildad en la industria del hip-hop o una crítica a los falsos ídolos y la arrogancia en el rap. La línea "Sit down, be humble" se convirtió en un eslogan cultural, y el video musical, con imágenes religiosas y cinematográficas, ganó gran reconocimiento. HUMBLE. recibió el premio Grammy a Mejor Canción de Rap y Mejor Video Musical en 2018.

“LOVE." (2017)

También parte del álbum DAMN., LOVE. es una de las canciones más emotivas de Kendrick Lamar. Con la colaboración del cantante Zacari, la canción explora el concepto del amor verdadero y la lealtad en una relación, en contraste con la fama y las tentaciones que rodean a un artista exitoso. A diferencia de sus canciones más agresivas o políticas, LOVE. tiene un tono más melódico y vulnerable, mostrando otra faceta de Lamar. Fue un éxito comercial y se convirtió en una de sus canciones más queridas por los fanáticos.

"Alright" (2015)

"Alright" es una de las canciones más influyentes de Kendrick Lamar, incluida en su álbum To Pimp a Butterfly(2015). La canción se convirtió en un himno del movimiento Black Lives Matter debido a su mensaje de esperanza y resistencia frente a la brutalidad policial y la injusticia racial.

La producción, a cargo de Pharrell Williams y Sounwave, combina jazz y hip-hop, reflejando el sonido experimental del álbum. El coro "We gon' be alright" se convirtió en un grito de lucha en protestas y manifestaciones en EE.UU., consolidando a Lamar como una voz clave en el activismo social a través del rap.

