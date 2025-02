El futbolista de Cruz Azul que se agarró a golpes con un aficionado en pleno partido de la Liga MX

La Liga MX tiene una serie de historias que la hacen una de las ligas más curiosas en cuestión de anécdotas, pues esta marca por una serie de peleas que marcaron un antes y un después en nuestro futbol mexicano, por lo que hoy te sintamos la historia del Cruz Azul y Morelia.

Pues aún cuando ya no está en primera división es uno de los equipos con mayores historias divertidas marcando un antes y un después en su paso por la Liga MX, como sucedió en aquella eliminatoria queenfrnstaba al Cruz Azul con “La Monarquía” en la famosa liguilla del futbol mexicano.

Fue en 2011, un episodio controversial sacudió el futbol mexicano cuando el mediocampista Christian “Chaco” Giménez, jugador de Cruz Azul, protagonizó un altercado con un aficionado durante un partido crucial en la semifinal del Torneo Clausura entre su equipo y Monarcas Morelia. Este incidente, que rápidamente se convirtió en tema de conversación, tuvo lugar tras el tercer gol de los michoacanos, que sentenció la eliminación de La Máquina.

¿Qué pasó con “Chaco” Giménez y su pelea con un aficionado?

El aficionado, que saltó al campo en un momento de euforia, se acercó a uno de los jugadores de Cruz Azul. Sin embargo, Giménez, en medio de la frustración por el marcador adverso, malinterpretó la situación y pensó que el hincha estaba provocando a sus compañeros. Sin pensarlo demasiado, el “Chaco” reaccionó de forma impulsiva y, en un arranque de ira, lanzó una patada voladora al aficionado. El golpe derribó al hombre, quien, no dispuesto a quedarse quieto, respondió con un golpe al jugador.

La acción desató un caos momentáneo en el campo, con jugadores de ambos equipos interviniendo para calmar la situación. El árbitro no tardó en sancionar a Giménez con una expulsión, algo que sorprendió al propio futbolista, quien más tarde reconocería su error. En una entrevista, el “Chaco” admitió que su reacción fue producto de la frustración acumulada por la derrota, pero también aclaró que su intención no era agredir al aficionado, sino “un impulso que salió en el momento equivocado”.

Así "Chaco" Giménez golpeo al aficionado en pleno partido/Créditos:TV Azteca

El incidente no terminó ahí. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol impuso una sanción de seis partidos de suspensión a Giménez por su conducta antideportiva. El exjugador se mostró arrepentido y aseguró que fue una de las acciones que más lamentó en su carrera. A pesar de la tensión generada por el suceso, el aficionado no sufrió lesiones graves y, afortunadamente, la situación no pasó a mayores.

Este altercado subraya lo que puede ocurrir cuando la presión y la frustración invaden a los jugadores en momentos decisivos. Además, resalta la importancia de mantener la calma en el campo y recordar que, más allá de la competencia, el respeto debe prevalecer. Si bien el “Chaco” cometió un error en esa ocasión, el incidente también puso en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para evitar que los aficionados invadan el terreno de juego y propicien situaciones conflictivas.

Así fue como lo expulsaron por la actitud antideportivo/Créditos:TV Azteca

A pesar de lo sucedido, Giménez se ganó el reconocimiento por su capacidad de reconocer sus fallos y pedir disculpas públicamente. El incidente, aunque desafortunado, dejó una lección importante sobre la pasión que despierta el futbol y la responsabilidad que los jugadores tienen dentro y fuera de la cancha.

