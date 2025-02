“No dijo que se arrepentía”: responsable de sacar a la luz los "tweets" de Karla Sofía Gascón habla sobre la reacción de la actriz

Hace una semana, Karla Sofía Gascón, protagonista del filme "Emilia Pérez" se vio envuelta en un intenso escándalo luego de que se destaparán diversos "tweets" que había escrito en el 2021, en donde se expresaba de manera inapropiada sobre diversos temas como la muerte de George Floyd y el Islam, algo que la llevó a ser cancelada por los usuarios de las redes sociales, quienes la tacharon de racista.

Recientemente, Sarah Hagi, la periodista responsable de haber realizado el controversial hallazgo, ofreció una entrevista para el canal de YouTube "Gabbing with Gib", en donde explicó con lujo de detalle como fue que termino por encontrar las declaraciones antiguas de la actriz española.

Según comentó, todo se habría dado a raíz de que leyó la palabra "islamista" en uno de los post, algo que llamó su atención y la llevo a indagar más en la cuenta de Karla Sofía, solo para darse cuenta de que estaba plagada de "tweets" que contenían diversos insultos, mostrándose sorprendida de que nadie hubiera dicho nada al respecto con anterioridad.

"Cuando vi el tweet por primera vez, pensé 'es bastante malo' y después se estaba poniendo peor, estaba en shock y sorprendida de que no había interés con todos estos tweets", declaró Sarah Hagi.

Asimismo, dijo haber contado con la ayuda de traductores luego de que el tema de los "tweets" se volviera tendencia, quienes le hicieron ver la gravedad del asunto al darle una mejor interpretación de las declaraciones de Gascón, dándose cuenta de que básicamente habría usado el término "animales" para referirse a las personas musulmanas.

"Una vez que los tweets empezaron a ser virales, recibí mensajes de personas que hablaban español, me decían que las traducciones no le hacían justicia al odio en los tweet, pues había ciertas palabras que ella usaba para describir a personas musulmanas que se traducen como 'animales'", señaló la periodista.

Finalmente, habló sobre la reacción que tuvo Karla Sofía Gascón ante la polémica durante la entrevista que le realizó CNN, asegurando que no mostró arrepentimiento, ya que concentró la atención en su nominación al Oscar, además de que tomó una postura muy defensiva.

"La reacción inicial no fue una disculpa, en realidad no dijo que se arrepentía. Ella muestra que esto se trata más sobre su oportunidad de ganar un Oscar. No creo que se haya disculpado, todo viene desde un lugar muy defensivo", comentó.