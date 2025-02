Acusan a "Emilia Pérez" de ser un plagio del documental mexicano "Made in Bangkok"

Recientemente la polémica película "Emilia Pérez" nominada a 13 premios Oscar, se vio involucrada en un nuevo escándalo, luego de que el cineasta argentino Flavio Florencio revelará que la cinta de Jacques Audiard podría ser un plagio de su documental mexicano "Made in Bangkok" lanzado en el 2015.

Durante una entrevista para el "Diario de Chihuahua", el documentalista dijo haber recibido un video en donde se realizaba una comparación entre las escenas posteriores a la operación de cambio de género de "El Manitas" en "Emilia Pérez", y Morganna Love en su producción, dándose cuenta de que había una gran similitud entre la reacción de ambas protagonistas al observar el resultado, asegurando que Jacques Audiard se habría inspirado en su obra.

"Me sorprendió mucho que Emilia Pérez tenga una escena muy similar a la de mi documental en donde la protagonista observa su entrepierna después de una cirugía de reasignación de sexo. Él (Jacques Audiard) se está inspirando en mi película y mi película es la experiencia de Morganna, no es la experiencia de todas las mujeres trans del mundo que se van a operar a Bangkok", declaró Flavio Florencio.

Tras haber notado ciertas similitudes entre la película nominada al Oscar y su documental, Flavio no pudo evitar pensar en que podría llegar a tratarse de un plagio, ya que si bien pudo haber sido una simple coincidencia, comentó que Jacques Audiard habría conocido a Morganna Love, protagonista de "Made in Bangkok", cuando audicionó para "Emilia Pérez", siendo un indició de que el cineasta francés ya tenía conocimiento de la obra del argentino antes de grabar su filme.

"Cuando vi el video, no sé si es plagio, si es homenaje, si es inspiración, si es casualidad. Yo no sé lo que es, honestamente, porque no soy abogado y no soy experto en derecho autor. Ahí viene mi pregunta: ¿Es inspiración, homenaje, casualidad -que no creo-, o copia?", señaló el director de "Made in Bangkok".