Bloqueo en la México-Querétaro hoy, 7 de febrero EN VIVO | Consulta ALTERNATIVAS

Vecinos de la colonia Fimesa, en el municipio de Tultitlán, anunciaron un bloqueo en la autopista México-Querétaro para el hoy viernes 7 de febrero, con el objetivo de ser atendidos por las autoridades, ante su negativa a que se le cambie el nombre al lugar en donde viven. La manifestación está por iniciar y será intermitente, es decir, que bloquearán 15 minutos y liberarán la vialidad otros 5 minutos.

Los pobladores de ese lugar ya se habían manifestado por la misma situación e incluso acudieron ante un juzgado para evitar el cambio de nombre, ya que esto les implicaría un costo en la escrituración de sus terrenos, por lo que mañana volverán a las calles para manifestarse.

De acuerdo con un comunicado que enviaron a los medios de comunicación, el bloqueo se realizará a la altura de la caseta de cobro en la autopista México-Querétaro. Los manifestantes aseguran que la protesta será pacífica, aunque ya en sus bloqueos anteriores ha habido golpes con policías locales.

"Por este conducto informamos a toda la sociedad que el próximo viernes 07 de Febrero del año en curso, haremos una manifestación pacífica en la caseta de cobro México-Querétaro para "BLOQUEAR O LIBERAR LA CASETA DE COBRO" a la altura de Tepotzotlán", dice el comunicado de los vecinos.

Quienes además, ofrecieron disculpas a la ciudadanía por "las molestias que esto les pueda ocasionar". Como alternativa vial se sugiere evitar la autopista México-Querétaro y utilizas las siguientes vialidades.

Circuito Exterior Mexiquense

Arco Norte

Agenda de movilizaciones para HOY, viernes 7 de febrero

GRUPO DE ACCIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA SOCIAL.

HORA: 06:30

LUGAR: Estación “Chabacano”, Línea 2, 8 y 9 de Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM). Calz. San Antonio Abad s/n, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Abordarán transporte para trasladarse y concluir con la brigada y jornada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones de la zona del Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan.



FRENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DEL ANÁHUAC (FDDPBOCA).

HORA: 11:00

LUGAR 01: Foro “Pedro Infante” en Av. Juárez y Av. México, Col. Cuajimalpa, Alc. Cuajimalpa.

HORA: 15:00

LUGAR 02: Pilares “Piloto”. Av. Puerto Mazatlán y Puerto Lobos, Col. Piloto Adolfo López Mateos, Alc. Álvaro Obregón.

MOTIVO: Se manifestarán para exigir la cancelación de concesiones a privados y que se detenga la desigualdad hídrica en la Ciudad de México, lo anterior en el marco del “Foro de Planeación Integral para el Derecho Humano al Agua”, que realiza el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).



CIUDADANOS UNIFORMADOS, A.C.

HORA: 11:00

LUGAR: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Av. Constituyentes No. 947, Col. Belén de las Flores, Alc. Álvaro Obregón.

MOTIVO: Denuncian falta de pago de las quincenas del año 2025, programación de las vacaciones 2023 y 2024 adeudadas, otorgamiento de los ascensos obtenidos 2024 y el pago de las dispersiones 2024 para hospedaje y alimentación; además exigen la recontratación de los cesados por término de contrato.



ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL ESTADO DE GUERRERO.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Secretaría de Educación Pública (SEP) en República de Brasil No. 31, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan mesa de diálogo con funcionarios de la dependencia federal, con el fin de atender su solicitud de plazas para maestros de educación física en el Estado de Guerrero.



TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PJCDMX).

HORA: Durante el día.

LUGAR: Edificio Sede del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) en Av. Niños Héroes No. 132, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Convocan a paro de labores para exigir aumento salarial de 15%, pago completo de horas extras, respeto a horarios de trabajo, así como en rechazo al maltrato de la base trabajadora.

Detienen a hombre por iniciar incendio dentro de un edificio en la colonia Centro en la Cuauhtémoc | VIDEOS

El niño Abraham iba al bautizo de su primita cuando un automovilista lo dejó prensado; piden justicia por su muerte