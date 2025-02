El niño Abraham iba al bautizo de su primita cuando un automovilista lo dejó prensado; piden justicia por su muerte

La noche del pasado jueves 30 de enero la vida de la familia Gutiérrez Yepez cambió por completo. Naomi Guadalupe y Eduardo Estéfano, padres de Maximiliano y Abraham, se preparaban para el puente vacacional, en el que tenían contemplado acudir al bautizo un familiar en la ciudad de Morelia, en Michoacán. Sin embargo, lo que pretendía ser un fin de semana de festejos terminó en tragedia, luego de que un automovilista los dejó prensados.

De acuerdo con el testimonio de Eduardo Estéfano - recopilado por medios locales - la noche del 30 de enero él, su esposa y sus dos hijos acudieron a un supermercado ubicado en Torreón Nuevo. El hombre recuerda que todos estaban preparándose para el puente vacacional y el bautizo de su sobrina; cuando salieron de la tienda todos abordaron su vehículo, un Ford Fiesta, pero a los pocos metros fueron impactados por un conductor imprudente.

El accidente ocurrió a las 20:00 horas, mientras la familia transitaba por el Libramiento Norte. La familia discutía por dónde ir a cenar, cuando el conductor de una camioneta los chocó por detrás y los proyectó contra retaguardia de un tractocamión. Como consecuencia del choque, Naomi Guadalupe, Eduardo Estéfano y Abraham quedaron prensados entre los fierros de la unidad, Maximiliano fue el único que no presentó lesiones de gravedad.

Abraham murió por un traumatismo craneoncefálico

Así quedó el auto donde viajaba la familia. Foto: Facebook / Freddy Araujo

Todos los miembros de la familia fueron trasladados a diferentes hospitales para su atención médica. Desafortunadamente, por la gravedad de sus lesiones, el niño Abraham perdió la vida. Los médicos informaron que el pequeño - de tan solo 10 años de edad -falleció por traumatismo craneoncefálico y un paro cardiovascular. Por su parte, su madre, Naomi Guadalupe, también sufrió severas lesiones en la columna y cervicales.

Ahora, los seres queridos de Abraham piden justicia por la muerte del menor. A través de redes sociales han denunciado que el conductor de la camioneta era un joven de 28 años de edad, e hijo de un empresario. Según el testimonio de una tía de Abraham, el padre del sujeto se habría acercado a los abuelos del menor para asegurarle que el seguro de su vehículo cubriría los gastos médicos de la familia, pero esto nunca sucedió.

Familia prepara manifestación por Abraham

La familia del menor prepara una manifestación. Foto: Facebook / Freddy Araujo

"No queremos nada, no queremos sacar provecho, no queremos pleito (...) sabes que se pueden cometer errores, pero que no se hallan ni acercado a pedir perdón y solo gestionaron la protección del responsable, eso nos duele… ¡Nos destrozaron el alma!", señaló la tía del pequeño Abraham. La mujer agregó que fue hasta el pasado martes, 4 de febrero, que los abogados del agresor se pusieron en contacto con los seres queridos del menor.

En cuanto a las autoridades, la Fiscalía del estado de Michoacán concluyó que el accidente fue ocasionado por una "falta de precaución" por parte de Raymundo "N" (el conductor de la camioneta que impactó a la familia). Las autoridades buscan que los padres de Abraham lleguen a un acuerdo reparatorio con su agresor y así se evite un proceso judicial extenso. Sin embargo, la familia del menor tiene previsto realizar una manifestación el próximo viernes 7 de febrero a las 17:00 horas, esto para pedir justicia por el pequeño asesinado.

Sigue leyendo:

Detienen a Federico Esteban "N" por abuso sexual, corrió detrás de una joven de Celaya hasta morderla

Buscan a Ghiden Alexa, adolescente que salió a la tienda y desapareció