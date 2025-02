“Me dio una patada”: mamá de Poncho De Nigris revela que fue agredida por un integrante de su familia

Leticia Guajardo de Nigris, madre del artista Poncho De Nigris, reveló mediante su cuenta de TikTok que presuntamente fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su nieta Andrea Tamez De Nigris, quien incluso habría abandonado la casa tras la fuerte discusión.

“Andrea nada más por tocarle al gordo, me dio una patada ninja en medio de mis piernas y no me llegó a pegar porque estaba Aldito y la detuvo”, relató Leticia Guajardo.