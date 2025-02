Laura Flores se retracta tras hacer chistes por las deportaciones masivas en Estados Unidos: “Metí la pata”

La situación migratoria que se vive en Estados Unidos es un tema abordado incluso por personalidades del medio del espectáculo. Mientras algunas figuras públicas han externado su solidaridad, otras han hecho chistes que les están valiendo “funas” e incluso posibles cancelaciones. Lo segundo lo afronta la actriz mexicana Laura Flores, quien vía TikTok se disculpó por lo sucedido.

“Lo primero que quiero hacer es ofrecer públicamente una disculpa porque si meto la pata, lo reconozco. Si ofendí a alguien con el comentario que hice, fue un error y nunca fue mi intención”, externó la actriz de la telenovela “En nombre del amor” mediante un video que compartió en su cuenta de TikTok.

Laura Flores, de 61 años de edad, admitió que se equivocó porque hizo un chiste de mal gusto, ya que no era el momento ni la situación adecuada. También externó su postura ante lo que sucede con las deportaciones masivas en Estados Unidos que afectan no sólo a mexicanos, sino a la comunidad latina.

“Es duro y triste lo que se está viviendo en Estados Unidos, es espantoso. Estamos muy espantados. Mis hijos, quienes son ciudadanos americanos, y yo que soy ciudadana americana y mexicana traigo el pasaporte en la bolsa, tengo miedo de que alguien me oiga hablando español y me haga preguntas”, reveló Laura Flores.

Además del video que grabó y publicó en TikTok, Laura Flores les concedió una entrevista a las titulares del programa “Desiguales” para reiterar “metí la pata” y nuevamente ofrecer una disculpa pública, exponiendo los siguiente:

“No me concentro en los ataques, simplemente me pongo a pensar a quién ofendí, a quién lastimé (...). Fue imprudente mi comentario, no fue de mala fe, pero fue imprudente porque de pronto estoy tocando fibras sensibles”.