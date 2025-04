Corrupción y opacidad marcan la gestión de Enrique Galindo en San Luis Potosí

La administración de Enrique Galindo Ceballos al frente del Ayuntamiento de San Luis Potosí suma un nuevo escándalo.

La organización Ciudadanos Observando solicitó al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) una auditoría especial a los ingresos por parquímetros durante los últimos cuatro años, tras detectar inconsistencias graves en la recaudación reportada por el gobierno municipal.

El señalamiento se debe a que, en 2024, el Ayuntamiento informó ingresos por 27 millones de pesos, una cifra inferior a la registrada en 2020, año en que la movilidad estuvo severamente restringida por la pandemia. Peor aún, es que, en 2015, con menos parquímetros instalados, la recaudación fue superior. Ante la solicitud ciudadana para revisar los recibos oficiales, la respuesta fue casi una burla: un cobro de 950 mil pesos para acceder a la información.

No se trata de un hecho aislado. La gestión de Galindo ha sido reiteradamente señalada por prácticas de opacidad, simulación y presunto desvío de recursos públicos. Ahí están los contratos de luminarias entregados sin licitación abierta, los sobrecostos en obras públicas de mala calidad, la privatización de la operación de parquímetros en condiciones poco claras, y las denuncias de cobros “voluntarios” a empresarios para otorgar licencias municipales.

Hoy, la denuncia de Ciudadanos Observando se suma a una larga lista de irregularidades que retratan el verdadero rostro de esta administración: un gobierno que prometió rendición de cuentas, pero que en los hechos bloquea el acceso a la información, favorece intereses particulares y protege a los suyos.

Peor aún el IFSE reveló la existencia de auditorías y carpetas de investigación “congeladas” que involucran a ex diputados locales acusados de desvíos millonarios. Entre ellos, personajes cercanos al poder como José Luis Romero Calzada “Tecmol”, Sergio Desfassiux y Óscar Bautista Villegas, acusados de sustraer recursos públicos mediante robo de identidad, uso de empresas fantasma y falsificación de documentos.

El común denominador es la impunidad.

La capital potosina no sólo enfrenta rezagos en seguridad, servicios y obra pública; enfrenta también una profunda crisis de confianza en su autoridad municipal.

EN CORTO.- Me cuentan que el fuego amigo en Michoacán ya no se disimula. Este sábado, durante una asamblea informativa en Apatzingán sobre la elección judicial, el senador Raúl Morón fue agredido física y verbalmente. Detrás de los jaloneos y gritos, acusan a gente cercana a Carlos Manzo, diputado local y operador del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. La herida no es menor: Morón sigue siendo una figura fuerte en Morena y su sola presencia incomoda al grupo en el poder. Lo que pasó en Apatzingán es apenas un aviso de la guerra interna que se viene rumbo a 2027.

Nos vemos a las 8 por el 8.

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

EEZ