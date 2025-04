Karla Sofía Gascón dice ser una de las primeras víctimas de una “oleada de odio”

La actriz trans española Karla Sofía Gascón se siente como la primera víctima de una oleada de odio en contra de la comunidad LGTBQ+, la cual se ha intensificado desde la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense.

En declaraciones realizadas a su llegada a la ceremonia de los Premios Platino, la protagonista de En busca de Emilia Pérez se catalogó como una víctima de un odio en contra de la comunidad a la que pertenece.

De acuerdo con la actriz, quien también participó en Nosotros los Nobles, el ambiente en los Estados Unidos hace que dude en ir a dicha nación, a pesar del interés que tiene en trabajar allí.

“Si ellos no me dejan entrar o no me dejan trabajar porque consideran que no soy una persona lo suficientemente buena o quieren discriminarme por mi sexualidad, será muy difícil.

“Me encantaría hacer millones de cosas en Estados Unidos, porque pienso que es un maravilloso país lleno de algo que deseamos para todo el mundo, que es la libertad, y lo estamos perdiendo”, añadió en declaraciones al portal The Hollywood Reporter.