Marie Claire preocupa a sus fans tras informar una sospecha de tener cáncer, ¿cuál es su estado de salud? | VIDEO

La reconocida conductora venezolana Marie Claire Harp utilizó su cuenta de TikTok para compartir con sus seguidores un momento de vulnerabilidad e incertidumbre que experimentó recientemente. En un video de larga duración, la también influencer relató la angustia que sintió tras descubrir una anomalía en su cuerpo, lo que la llevó a sospechar sobre la posibilidad de tener cáncer.

Con la naturalidad que la caracteriza, Harp comenzó su relato explicando cómo, durante una ducha, palpó una "bolita" en su axila. Consciente de que en ocasiones pueden presentarse nódulos benignos, la conductora admitió que, dada su edad de 32 años y la falta de un reciente examen mamario, su mente comenzó a divagar, generando una creciente ansiedad.

"La mente es tan loca que no me dolía el seno y me empezó a doler", confesó Harp, describiendo cómo la preocupación se apoderó de ella hasta el punto de experimentar náuseas y una sensación extraña en uno de sus ojos. Ante la intensidad de sus síntomas, decidió contactar a su médico en busca de ayuda profesional.