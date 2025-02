Muere Liang Youcheng, actor del drama My Heart, a los 27 años tras contagiarse de gripe y deja un K-Drama inconcluso

El mundo del K-Drama está de luto tras la sorpresiva y triste noticia del fallecimiento de Liang Youcheng. El famoso actor asiático perdió la vida a los 27 años de edad tras ser diagnosticado de una gripe común. La muerte del histrión se presentó durante la celebración del Año Nuevo Chino. Su partida deja una profunda tristeza entre sus seres queridos y fans que lamentan que no pudo terminar su último proyecto frente a las cámaras.

El actor de dramas como: Echo of her voice y My heart perdió la vida después de unas complicaciones por una enfermedad en vías respiratorias. En una primera instancia, los doctores confirmaron que Lian tenía una gripe que fue catalogada como resfriado común, pero con el paso de los días empeoró. Youcheng volvió al hospital para recibir un tratamiento de emergencia tras tener infecciones en el sistema nervioso central.