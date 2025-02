Salomón Jara niega nepotismo; asegura que su hija fue invitada por el director al Infonavit

El gobernador de Oaxaca Salomón Jara negó nepotismo en los cargos de elección popular, al referir que en el caso de su hija Shunaxhi-Nabaany Magdalena Jara Bolaños su nombramiento como encargada de la delegación Oaxaca del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), fue a invitación del director.

Por lo que aseguró, que ningún integrante de su familia se beneficiará por un cargo de elección popular, por lo menos, hasta el 2030.

“Mi hija que tiene el encargo de formar parte del Infonavit, fue una invitación que se le hizo personal el director general, yo no se lo hice, yo no tengo ninguna facultad para hacer una invitación a que esté laborando ahí”, mencionó.

Shunaxhi-Nabaany Magdalena Jara Bolaños fue designada hace unos días como encargada de despacho en las delegación regional del Infonavit, ante ello el mandatario estatal pidió serenidad.

“A nuestros adversarios hasta lo que no comen les hace daño, yo les digo que se serenen, que tengan paciencia porque vamos a seguir profundizando la transformación de nuestro estado. Yo vengo de abajo”, dijo.

Jara solicitará su derecho de réplica

Que sigan haciendo ruido, aseguró al exponer que solicitará su derecho de réplica. Dijo que en un momento, sus hermanos le comentaron que querían ser candidatos: “Mis hermanos me comentaron que querían ser candidatos. Amador, pues ha trabajado fue fundador del PRD en el año 1988 y mi hermano Noé, también trabajó, pero no tiene ningún cargo de elección popular; ninguno de los dos”, aseveró el mandatario estatal.

Mencionó que únicamente tiene familiares como topiles en su natal San Melchor Betaza y esperó que cuando vaya a ser presidente de su municipio, no lo vayan a seguir sus detractores. “Los que nos pegan, nos van a pegar por todo… hasta lo que no come les hace daño”, manifestó Jara Cruz.

Añadió que a su gobierno le critican por todo como la obra en el Parque Primavera, y así seguirá trabajando. Mientras tanto, el mandatario estatal reiteró que ningún integrante de su familia se beneficiará por un cargo de elección popular, por lo menos, hasta el 2030.

Hay gente a la que siempre le ha dolido mucho lo que en la #PrimaveraOaxaqueña estamos haciendo. ¿Y cómo no les va a doler? Si estamos trabajando como nunca por nuestros pueblos, haciendo lo que otros gobiernos ni siquiera en sueños se atrevieron a imaginar. pic.twitter.com/hCUTHlHrf6 — Salomón Jara Cruz (@salomonj) February 10, 2025

Con ello se sumó a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir el nepotismo y la reelección en cargos de elección popular. Mientras tanto, atribuyó que las críticas a su gobierno se deben a que está recorriendo los municipios y están atendiendo al 90% de los municipios.

Sigue leyendo:

Investiga CEDHJ muerte de interna al interior de Centro de Reinserción en Jalisco

Con indignación y dolor, familiares despiden a Mateo en Guanajuato; así fue el último adiós al menor