Destaca titular de la SEP acciones del Gobierno de México para la garantizar permanencia en Sistema Educativo Nacional

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, resaltó las acciones del Gobierno de México para garantizar la permanencia de las y los estudiantes en los distintos niveles del Sistema Educativo Nacional (SEN).

Durante la entrega de 509 tarjetas a madres, padres y tutores de la beca universal “Rita Cetina”, a la comunidad educativa de la secundaria no. 127 “Ramón López Velarde” en la alcaldía Coyoacán, destacó la entrega de apoyos educativos a través del Programa de Becas para el Bienestar, así como la desaparición del examen Comipems, pues aseguran el ejercicio pleno del derecho a la educación.

Acompañado por el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez, informó que, por decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, más de 5.6 millones de estudiantes, de secundarias públicas a nivel nacional, recibirán a partir de marzo mil 900 pesos de la beca universal “Rita Cetina”, para que la falta de recursos no sea un impedimento en su trayecto educativo.

Nuestra Presidenta, con esa visión de derechos, encontró que había mucha injusticia, porque un examen no puede determinar tu futuro, un examen no puede determinar tu derecho a la educación, porque la educación como derecho no lo puedes matizar, no lo puedes poner en competencia, no depende del mérito, el derecho se ejerce con libertad y con justicia”, agregó.