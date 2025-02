Elán reacciona al romance de Peso Pluma y Kenia Os: “Podría conseguirse alguien mejor”

Peso Pluma está de nuevo en el ojo del huracán por su historial amoroso, pues en redes sociales ha dividido opiniones su romance con Kenia Os ya que mientras algunos los apoyan otros cuestionan la decisión de la influencer. A ellos se sumó Elán, pues, fiel a su estilo, la cantante compartió en redes sociales un mensaje con el que reaccionó a uno de los noviazgos del momento y que ha generado gran alboroto.

Lo que comenzó como un rumor desde julio de 2024 con el lanzamiento del tema "Tommy & Pamela", se confirmaría meses después en un importante evento en el que los cantantes fueron captados en una actitud cariñosa. Aunque en aquel instante aún se trata de una sospecha, finalmente fue confirmado el pasado fin de semana durante el Super Bowl LIX en el que la pareja fue captada entre besos y abrazos.

Elán reacciona al romance de Peso Pluma y Kenia Os

Ahora Doble P y Kenia Os ya no ocultan su amor, pues en redes sociales la estrella de corridos tumbados ha reaccionado completamente enamorado a las fotografías de la también youtuber. Aunque algunos fans se han mostrado en desacuerdo, esto debido al historial amoroso del cantante en el que se incluye Nicki Nicole, quien en el pasado ha compartido que tenía una gran amistad con la originaria de Mazatlán, Sinaloa.

Elán reacciona al romance de Peso Pluma y Kenia Os. Foto: X @_elan_



A los internautas en desacuerdo con el romance se sumó la cantante Elán, quien se ha caracterizado por no temer en decir lo que piensa y así lo hizo al cuestionar la decisión de Kenia Os de comenzar un romance con la voz de "Ella baila sola" pese a sus múltiples polémicas del pasado por infidelidades y acusaciones de sus exparejas de malos tratos o presunta violencia, como ocurrió con la modelo Hanna Howell.

“Ya, en serio, ¿no les da tantito asco andar reciclándose todas para andar con Peso Pluma? ¿No les da tantita pena decir: ‘Ah, sí, bueno, ya sé que antes de mí anduvo con fokin todas, pero equis’? Fúnenme. Lo celebraría con todo gusto. Tantita madre, no mam**”, escribió la influencer para continuar respondiendo en los comentarios: “Podría conseguirse algo chingos mejor. Se tenía que decir”.

¿Quién es Elán?

Elán Sara DeFan, como es el nombre de pila de la cantante, ha ganado gran popularidad en redes sociales gracias a su carisma, sentido del humor y autenticidad. Cuenta con más de 5 millones en Instagram y 9 millones de seguidores en TikTok, donde comparte videos dando consejos sin filtro a sus seguidores. Sin embargo, posee una extensa trayectoria y experiencia en la industria musical.

En 2003 lanzó su disco “Street Child” junto a su hermano, Jan Carlo, del que fue parte el sencillo “Midnight” que se convirtió en uno de sus más grandes éxitos. “London Express”, “What can be done at this point”, “Recuerdos y tequila”, “Regular weird people” y “See us spin”, son algunos de sus proyectos musicales.

