La Ciudad de México, entre los retos y la utopía

“La Ciudad de México seguirá siendo la capital de la democracia, lucharemos por que sea la tierra de las utopías”: Clara Brugada.

Es bien sabido en el ámbito de la administración pública que los municipios son el eslabón más débil de los niveles de gobierno, pues tiene el menor presupuesto y algunas voces dicen que ahí no pasa nada -políticamente relevante-. Sin embargo, en las ciudades es donde ocurre toda la cotidianidad, desde la seguridad, servicios básicos como gestión de residuos sólidos, iluminación, transporte público, pagos administrativos, hasta las cuestiones universales como la cultura, educación, salud, movilidad, nuestro trabajo y vivienda. No es una casualidad que la compilación póstuma del Leo Strauss se titule “Sin ciudades no hay filósofos”, ya que las ciudades son la demarcación territorial -más real y tangible- que tenemos las y los ciudadanos.

Ahora bien, cuando estas ciudades son una megalópolis, el epicentro político, económico, cultural y social de todo un país, la complejidad es mayúscula. Como ejemplo de estas “ciudades-estado” se encuentran Buenos Aires (capital), Berlín y, por supuesto, la Ciudad de México. Gobernar una ciudad de estas características es, comúnmente señalado, más complejo que gobernar un país, por lo que no es fortuito que las o los titulares de estos gobiernos locales, sean las y los “naturales” para ser la carta fuerte electoral en la planilla para el gobierno nacional.

En nuestro país, López Obrador y Sheinbaum Pardo pasaron de ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Gobernadora de la Ciudad de México, respectivamente, a dirigir la política nacional. Pero antes de pensar en las elecciones, hay que hacerse cargo de este “monstruo de mil cabezas” que es la capital del país y Clara Brugada lo sabe. Apenas hace un par de semanas presentó su informe de 100 días al frente del gobierno de la Ciudad y abordó los retos más apremiantes, así como el camino que habrá de seguir para satisfacer las necesidades de la capital y, por supuesto, de las y los “chilangos” que padecemos y amamos a esta ciudad.

Entre lo más destacado fue el anuncio del inicio de la construcción de la Línea 0 del Metrobús que correrá por el Circuito Interior y conectará con varias rutas, la creación de la Línea 8 por todo el periférico y la ampliación de la Línea 7; en materia de seguridad presentó su estrategia, basada en videovigilancia, en su plan de auxilio escolar e implementar cuadrantes de respuesta para mayor velocidad y cercanía con la ciudadanía y seguir con la reducción de delitos de alto impacto; propuesta de captación de agua pluvial para abordar esta problemática urgente; también recalcó su combate a la gentrificación; mejor y mayor coordinación con las 16 alcaldías como eje transversal para cumplir con su hoja de ruta de gobierno.

Así, Clara Brugada, entiende que para “domar” a la capital del país se necesita ser escrupulosa y no dejar escapar detalles, abordar sin miramientos los temas que más aquejan a la sociedad es la única manera de gobernar esta gran ciudad. Son apenas poco más de cien días, pero va por buen camino. Aún quedan muchos retos por abordar, pues esta megalópolis se comporta como la cabeza de Medusa, que al cortar una serpiente se multiplicarán y no la debes mirar fijamente pues te paraliza. Trabajar con inteligencia y estrategia, reducir desigualdades y que la Ciudad de México siga siendo el corazón de nuestro país es el sendero que debe recorrer la jefa de gobierno.

ADRIANA SARUR

COLABORADORA

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

