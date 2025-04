La última de Mara

QUINTANA ROO y la gobernadora Mara Lezama se están convirtiendo en un dolor de cabeza para los inversionistas de Estados Unidos.

Hay dos frentes abiertos que se dirimen en juzgados mexicanos y que transitaron a arbitrajes internacionales, al que ahora habrá que agregar un tercero, en ese estado que no había tenido conflictos empresariales de alto perfil.

El primero se trata de lo que para los congresistas estadounidenses fue una “expropiación” que hizo Andrés Manuel López Obrador de la cantera y otros activos de la empresa Vulcan Materials, de Tom Hill.

El segundo tiene que ver con la empresa Aguakan que ambiciona la española Acciona, de José Manuel Entrecanales, aunque sin éxito ya que el gobierno federal ha tomado cartas en el asunto.

El tercer conflicto estalló apenas la madrugada del sábado, cuando nuevamente la gobernadora intervino, ahora, en un conflicto entre particulares, cayendo en desacato de la orden de un juez de la CDMX.

¿Se acuerda que aquí le hemos venido platicando del concurso mercantil de Controladora Dolphin, del muy reconocido empresario y hombre de negocios de ese estado, Eduardo Albor?

La semana pasada le informé que los acreedores, que reclaman unos 200 millones de dólares de deuda, habían solicitado a la jueza concursal, Ruth Haggi Huerta, desistirse del proceso.

Pues bien, no fueron los acreedores, en este caso Prudential, MetLife y Cigna, sino los propios accionistas de Dolphin, porque resulta que Albor no es el accionista mayoritario, sino el administrador.

Hace unos días en la CDMX hubo una asamblea en la que los dueño de 99% de las acciones de Dolphin, el fondo Leisure Investments de Estados Unidos, desconoció a Albor.

Este vehículo es dueña al 100% de Controladora Capital, que a su vez es 99% propietaria de Controladora Dolphin a través de un fideicomiso radicado en CI Banco, que comanda Mario Maciel.

Albor y Leisure Investments entraron en conflicto por la operación de la empresa y la decisión del concurso mercantil, lo que llevó a los segundos a quitarle la administración y operación de Controladora Dolphin.

El viernes por la tarde los representantes legales del fondo se apersonaron en las oficinas con el mandamiento de la asamblea en la que destituyeron a su socio y una orden judicial del Juez 10 Civil de la CDMX.

No terminaban de tomar las oficinas y resguardarla con miembros de su seguridad, cuando Mara en la madrugada les mandó un contingente de policías estatales, que sin orden judicial, los desalojó por la fuerza.

Otra vez la Fiscalía del cuestionadísimo Raciel López al servicio de vaya a saber qué interés hay en éste, el tercer golpe que las autoridades quintanarroenses asestan a intereses privados.

ESTAMOS A 48 días de las elecciones para jueces, magistrados y ministros. Sobre éstos últimos hay 22 aspirantes con fuertes posibilidades, de los cuales once son hombres y once mujeres. De acuerdo con los principios de paridad que se aplicarán, y si no sucede nada extraordinario, el próximo 1 de junio serán votados cuatro hombres y solo dos mujeres. Dos mujeres para completar la cuota de cinco ministras, donde tendrían asegurados sus puestos Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz. Los hombres tienen asegurada su cuota de cuatro asientos. En Palacio Nacional se hace un seguimiento puntual de las preferencias, avances y retrocesos de quienes buscan una posición en el pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según el más reciente sondeo entregado a la Presidenta Claudia Sheinbaum, estos son los once hombres que están mejor posicionados en los comités de evaluación: Sergio Molina, Ángel Mario García, Carlos Enrique Odriozola, Mauricio Flores Castro, Ricardo Sodi, Edgar Corzo, Ulises Carlín de la Fuente, César Enrique Olmedo, Jaime Salvador García, Mauricio Ricardo III Tortolero y Ricardo Garduño Pasten. De las mujeres apunte a Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Marisela Morales, Zulema Mosri, Dora Alicia Martínez, Rosa Elena González, Lutgarda Madrigal, Olivia Aguirre, Ana María Ibarra, Jazmín Bonilla, Fabiana Estrada y Sara Irene Herrerías.

HOY ESTARÁ EN Palacio Nacional Adán Augusto López. Hace exactamente una semana también lo estuvo y quienes lo vieron salir dijeron que esbozaba una sonrisa de oreja a oreja. Hay expectación sobre lo que Claudia Sheinbaum vaya a comunicarle. La pasada fue una semana para que el líder de los senadores morenistas la olvide. La llamada de atención de la Presidenta a su pupila, la chihuahuense Andrea Chávez, por violar la ley electoral y hacer campaña anticipadamente por la gubernatura de su estado, también lo fue para él, su principal impulsor. Adán Augusto fue un excelente operador que le heredó Andrés Manuel López Obrador a la doctora. Pero su agenda personal, amarres, negocios y conflictos de interés ya lo pusieron en la lupa de Estados Unidos y eso preocupa en las más altas esferas del gobierno federal.

HACE UN MES llegó a la dirección de Stellantis México Daniel González. Relevó a Carlos Quezada. Tras su ascenso ha habido cambios en la estructura directiva de la filial. Cuatro ejecutivos de alto rango salieron junto con Quezada y habría un tema de compliance en marcha. La armadora no las ha tenido todas consigo. Sus ventas en nuestro país se han desplomado casi 30%. La compañía que preside John Elkann pretendía llegar a un 10% de participación de mercado pero hoy día no alcanza ni un 5%. Como si lo anterior no fuera suficiente, la planta de Toluca, la que produce las Jeep Compass y Wagoneer S, estará cerrada todo este mes de abril. De los aranceles de Donald Trump, mejor ni hablar.

AL FINAL, EL ex senador perredista Cristobal Arias no pasó el filtro del Congreso y se quedó a un tris de ser consejero independiente de Pemex, que dirige Víctor Rodríguez. Justo por no haber cumplido los dos años sin tener cargo político como lo refiere la ley, fue que quedó fuera. Los tres nombres que ya palomearon los legisladores fueron los de Juan José Paullada, el único que repite como consejero, amén de los nuevos designados: María del Rosío Vargas y Héctor Sánchez. Ambos vienen de ser consejeros independientes de la CFE, que dirige Emilia Calleja.

