Localizan sin vida a Linda Louise Johnston, estadounidense desaparecida en Yucatán

Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), hallaron hoy el cuerpo sin vida de Linda Louise Johnston, una mujer de nacionalidad estadounidense, que había sido reportada como desaparecida el pasado jueves 17 de abril.

Ese día una vecina y amiga de la víctima, avecindada en el puerto de Chicxulub, municipio de Progreso, se comunicó al número de emergencias 9-1-1 para reportar el extravío. En la llamada manifestó que la ahora occisa había sido golpeada días antes por su propio hijo.

Inmediatamente después de recibido el reporte, el Centro de Control CSi de la SSP alertó a las unidades de la zona y a la PEI, que a su vez se coordinó con la Fiscalía para iniciar las investigaciones conjuntas y se generó una alerta Alba para localizarla.

Fue este martes 22 de abril cuando los elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado encontraron el cuerpo sin vida de la mujer nacida en Texas en Chicxulub Puerto, según reportó el medio local Por Esto! Por su parte, la SSP indicó que no pueden proporcionar mayor información en tanto no concluyan las investigaciones.

Mensajes preocupantes y un hijo con antecedentes de violencia

La Fiscalía General del Estado informa de la activación del Protocolo Alba, para la búsqueda y localización de la ciudadana LINDA LOUISE JOHNSTON de 71 años de edad, quien fue vista por última vez en Polígono II de la localidad Chicxulub Puerto, Progreso, Yucatán. pic.twitter.com/8ouLou1Ye3 — FGE Yucatán (@fgeyucatan) April 19, 2025

Según testimonios, Linda se encontraba en su casa ubicada en la calle 17-B entre 46 y 48 de Chicxulub Puerto, en compañía de su hijo, Damon "N", quien había llegado de Estados Unidos para visitarla.

De acuerdo con Por Esto!, Damon tiene antecedentes penales, pues estuvo en prisión por agredir a su exnovia con un bate en la cabeza, y se sabe que también tiene un historial de violencia contra su madre, Linda. Además, un reporte de un medio estadounidense indica que Linda llamó a sus familiares en Estados Unidos y les confesó que Damon había intentado estrangularla, antes de desaparecer.

Damon "N", por su parte, afirmó que su madre, tras emborracharse, salió de la casa sin decir nada el día de su desaparición. Sin embargo, esta versión fue recibida con escepticismo por los conocidos de Linda, quienes la describían como una persona responsable y querida en la comunidad, por su labor voluntaria en el banco de alimentos de Chicxulub Puerto.

Una conductora de plataforma revela detalles clave

Como parte de las investigaciones, las autoridades locales interrogaron a Ana "N", una conductora de una plataforma de transporte que dio un servicio a Damon "N" la semana pasada en Chicxulub Puerto. Según su testimonio, Damon solicitó el servicio, pues buscaba un contenedor en la playa para deshacerse de tres bolsas negras, al parecer pesadas, que llevaba consigo. También portaba una mochila y dos bolsas tipo cangurera.

Ana señaló que Damon estaba tranquilo, no hablaba español y se comunicaba usando un dispositivo. Tras no encontrar un contenedor, regresaron al predio de origen, donde Damon se negó a pagar el servicio porque no pudo deshacerse de las bolsas.

Ana acompañó a agentes policiacos a recorrer varios puntos de Chicxulub Puerto, incluyendo la zona de antros, donde finalmente fue encontrado el cuerpo.