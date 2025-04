Zacatecas, Guanajuato, Michoacán: la fe sitiada

No fue un Papa cualquiera. Y no por ser argentino, jesuita o el primero en elegir la sencillez sobre el boato, sino porque se atrevió a decir lo que muchos -dentro y fuera de la Iglesia- preferían callar.

Entre otras cosas, en México, lo recordamos por su visita de 2016 y la petición que entonces hizo a la jerarquía eclesiástica, para no dejarse seducir por el poder, evitar el clericalismo cómodo y no perder el alma en la burocracia o en los acuerdos bajo la mesa. Les habló de caminar junto a su pueblo, no encima de él.

Hoy, cuando la muerte de Francisco sacude a millones, ese discurso adquiere nuevamente relevancia. México sigue siendo un país mayoritariamente católico -72.1% de la población, es decir, casi 97.8 millones de personas, según el Censo 2020 del INEGI-, pero los desafíos se viven de forma particular en lo local. En estados como Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, donde el porcentaje de católicos supera 89%, la violencia y la fractura del tejido social han hecho que la Iglesia siga siendo un referente, aunque no siempre haya una respuesta clara.

Francisco no fue ingenuo ante eso. Por eso habló de una Iglesia que escuche antes que condene, que camine entre la gente, que se incomode y también incomode. Su mensaje no fue de confrontación, sino de conciencia.

Y aunque muchos lo ubicaban como un líder de adultos mayores, lo cierto es que supo conectar con los jóvenes. En una época donde el alejamiento de las instituciones religiosas era evidente, Francisco representó para muchos jóvenes una posibilidad de acercamiento a una fe sin dogmatismos, sin imposición, con apertura al diálogo, sin juicios y compromiso social. Les habló y les escuchó.

Ahora, con su partida, México no sólo despide a un líder religioso. También asoma la posibilidad de tener voz en la sucesión. Dos cardenales mexicanos aparecen entre los considerados para el próximo cónclave: Carlos Aguiar Retes, originario de Tepic, Nayarit, actual Arzobispo Primado de México, y José Francisco Robles Ortega, nacido en Mascota, Jalisco, y actual Arzobispo de Guadalajara.

No cargan con el mismo estilo de Francisco, pero reflejan el peso que tiene el catolicismo mexicano en la Iglesia global.

Francisco ya se fue. Pero lo que dijo -aquello que incomodó, que movió, que sacudió estructuras- sigue flotando. En las bancas de los templos, en los barrios donde el narco permeó, en los jóvenes que buscan otra forma de creer. Lo que dejó no fue un dogma, fue una advertencia. Y esa, aún espera respuesta.

EN CORTO.- ACAPULCO RESUCITÓ Y ARRASÓ. Contra todo pronóstico, el puerto guerrerense, uno de los favoritos entre los mexicanos, no sólo se recuperó, sino que lideró.

Concluido el primer periodo vacacional del año, Acapulco registró una ocupación hotelera de 92.5%, colocándose como el destino más visitado del país, en esta Semana Santa, por encima de Cancún, Vallarta y Mazatlán. En la Secretaría de Turismo dicen que ni el huracán ni la crisis ¡pudieron con la fuerza turística de Aca!

