Para Adal Ramones, la comedia es su medicina en la vida llena de estrés y caos

Como actor, Adal Ramones le da la misma importancia a todos los géneros, sin embargo, sabe que con los 12 años que estuvo en “Otro Rollo”, la gente lo relaciona más con la comedia, un estilo que lo satisface y goza tanto en cine como en el teatro, porque “es una gran medicina alma el poder reír y hacer reír al público”.

Esta satisfacción le surgió desde joven, cuando apenas comenzaba a llegar el internet a México, y esto le permitió conocer el trabajo que se hacía en otros países, así llegó a Monty Python, un grupo de comedia británico especialista en la sátira y el humor, al que admira.

El musical convierte los mitos de la mesa redonda en una serie de aventuras alocadas donde todo es posible y está tropicalizada con el contexto social y cultural de México, por lo que hacen un sátira de varios personajes públicos. Ramones interpreta a ‘Dennis Galahad’ que es el primer caballero convocado a la mesa redonda, un hombre extremadamente vanidoso, súper guapo y con pelo rubio y largo.

Se montó en México hace 15 años, y recuerda con entusiasmo que hasta fue padrino de develación de placa, hoy está aún más feliz porque se suma al elenco de esta obra, que lleva el nombre de “Spamalot”, junto a Adrián Uribe, Omar Chaparro, Ricardo Margaleff, Ricardo Fastlicht, Susana Zabaleta y Faisy, quien debuta en comedia musical. Además, de los Mascabrothers, Germán y Freddy Ortega.

Al cuestionarlo sobre los egos y convivencia entre sus compañeros comentó:

“Siempre existirá la persona conflictiva en un proyecto, no importa la edad que tenga; afortunadamente este elenco está tan bien pensado y todos somos amigos. Aquí no existe eso, creo que cada quien en su área ha logrado tantas cosas y todos nos agarramos de bajada por igual, nos hacemos carrilla de la buena. La convivencia ha sido increíble, a la hora de comer nos damos consejos y todo para que salga mejor en el escenario”.

Bajo la comedia, Adal Ramones también abordará un episodio de su vida doloroso, el secuestro que vivió en los años 90, donde pasó una semana con los ojos vendados y comiendo una sola vez al día. Su hija Paola Ramones será la encargada de llevarlo a la ficción este mismo año.

“No estoy tan en la producción, ella me dirá cuando vamos a grabar, no sé si en marzo o abril. Ella está por terminar sus estudios de dirección de cine en Los Ángeles y me da mucho gusto que se prepare, me hace feliz verla totalmente realizada y encantada con lo que vive”, contó.