Lenia, Presidenta

MIENTRAS TODOS PELEAN y discuten si el Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen la razón, la realidad es que en ésta última esa discusión ya no tiene peso.

Lenia Batres y Rafael Barajas

(Créditos: El Heraldo de México)

Las ministras oficiales saben que no hay votos suficientes: solo es un show sin mayor impacto, mientras que para el resto de los ministros los días están contados y no son actores significativos para el país.

Lo interesante ocurre entre líneas y en el silencio: las campañas disimuladas, las sonrisas cruzadas y la sucia competencia por la presidencia de la máxima instancia del Poder Judicial, hoy de Norma Piña.

Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, son aliadas-enemigas: todas quieren ser la primera ministra presidenta de la primera Corte de la 4a Transformación.

Lo interesante es que cada una ya prepara, en mayor o menor medida, las propuestas que serán el eje de su presidencia para captar votos: la más radical, la auto denominada “ministra del pueblo”.

Yasmín Esquivel

(Créditos: El Heraldo de México)

Batres no desaprovecha la oportunidad para “tarjetear” a primera hora de todos los días a la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En sus notas informativas acusa a sus compañeras, Esquivel y Ortiz, de acciones indignas con tal de ganar adeptos, como buscar financiamiento y apoyo de gobernadores de la oposición y cosas por el estilo.

Ernestina Godoy

(Créditos: El Heraldo de México)

Batres ya se siente segura en la silla y entre sus múltiples propuestas se ha filtrado que su primer acto será mandar todos los óleos de los anteriores ministros y ministras de la Corte a las bodegas de la SHCP.

Desde los históricos ministros de la pasado reciente, como los controversiales Eduardo Medina Mora o Arturo Zaldívar, hasta los añorados de antaño, Benito Juárez o Tena Ramírez.

Eduardo Medina Mora

(Créditos: El Heraldo de México)

La propuesta de su proyecto presidencial, es que el “pueblo” llegue a los pasillos de la Corte, se elimine el elitismo de esos óleos y mostrar la transformación con nuevos murales.

La opción para competir con los murales de Rafael Cauduro o Luis Nishizawa es el monero Rafael Barajas, El Fisgón, padrino de Lenia y uno de sus principales promotores.

Rafael Cauduro

(Créditos: El Heraldo de México)

Imagínese: esa es una de las ofertas de Lenia para “socializar” a la Corte: los pasillos de la sede de Pino Suárez Número 2 tendría imágenes funestas de Piña y glorificantes de Andrés Manuel López Obrador.

En este plan, que fue revelado por gente cercana a ella, no se cuenta ni prevé a las ministras Esquivel y Ortiz. Ellas no son pueblo, a decir de Lenia y su equipo, y quizás una de ellas no se reelija.

La presidencia de Lenia Batres augura tiempos de circo, maroma y alabanza a la 4T.

Carlos Slim

(Créditos: El Heraldo de México)

ALTÁN, QUE AÚN es dirigido por Carlos Lerma, cerró 2024 con ingresos cercanos a 9 mil millones de pesos. El objetivo en este 2025 es alcanzar 12 mil millones. El operador va viento en popa, tanto que, en su conferencia de prensa del lunes, Carlos Slim Helú no desaprovechó la oportunidad para darle un machucón a la compañía y a la 4T: “Si regalan espectro a Altán, que lo regalen a todos los operadores”, soltó. Pero más allá de eso, lo interesante es que la empresa se mantendrá como lo que ha sido hasta ahora: una asociación público-privada con un management particular y no emanado del gobierno. Ya hubo un acuerdo con el director de la Agencia de Transformación Digital, José Merino, para mantener ese estatus. El primer paso es la designación de un nuevo CEO que se está buscando a través de dos headhunters internacionales.

Manuel Bravo

(Créditos: El Heraldo de México)

ASEGURA BAYER DE México que utilizó antes que Luis Antonio Sánchez registrara en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la marca BeScience. Que lo demostró en las gestiones ante la autoridad. Que a pesar de utilizar tal denominación, las empresas operan en distintos ámbitos. Que precisamente para evitar confusiones, la multinacional alemana que preside aquí Manuel Bravo optó por registrar BScience en una categoría distinta a la de la empresa mexicana. Que tras la resolución del IMPI modificó el nombre de su portal. Que es incorrecto decir que Bayer fue multado y que ha buscado a Sánchez para encontrar una solución que permita mantener los derechos de propiedad intelectual en ambos mercados, pero que no ha recibido respuesta de su contraparte.

Carlos Bremer

(Créditos: El Heraldo de México)

RECIÉN LE PLATICABA de las nupcias de Gonzalo López Beltrán. Se casó el 1 de febrero en el hotel Vidanta de la Riviera Maya, propiedad del empresario Daniel Chávez, para quien trabaja su hermano, José Ramón López Beltrán. Viene a cuento Bobby, como le llaman sus amigos, porque resulta que ahora el hijo menor del primer matrimonio de Andrés Manuel López Obrador está bien metido haciendo negocios con el gobierno de la 4T. Pocos lo saben, pero tras la muerte de Carlos Bremer el 5 de enero del año pasado, Gonzalo tomó un liderazgo en Value, la empresa del famoso financiero regiomontano, a tal grado, que se asegura que es el poder real atrás. Al igual que Chávez, Bremer pagó con amor el amor que recibieron del tabasqueño avecindado ahora en Palenque.

Tomás Ehrenberg

(Créditos: El Heraldo de México)

TODO APUNTA A que Julio Carranza no se quedará dos años más en la presidencia de la Asociación de Bancos de México. Era una salida para el gremio, tras de que la Secretaría de Hacienda vetara a Raúl Martínez-Ostos. Como le platiqué antes que nadie, al de Barclays le cobraron una factura personal. Entre los banqueros se comenta que Rogelio Ramírez de la O no le perdonó que apoyara en su momento al entonces subsecretario Gabriel Yorio en su intento por quedarse en la posición de aquél. En ese cambio, el que sí tiene toda la actitud de liderar la asociación es el director de Bank of America, Emilio Romano, aunque todavía no se inscribe en el proceso. Tomás Ehrenberg, el director de Bx+, se bajó y buscará ser uno de los dos vicepresidentes del Grupo A.

Edgar Bonilla

(Créditos: El Heraldo de México)

EN LAS ÚLTIMAS semanas de 2024, y no se diga el arranque de 2025, se están acumulando más solicitudes de concursos mercantiles. Signo de la difícil coyuntura económica que viven las empresas. De las últimas apunte a Proteak, la única empresa encajada en rubro forestal y que dirige César Vélez. Otra es Controladora Dolphin, también en un rubro poco común, que es la operación de parques y acuarios de delfines y que preside Eduardo Albor. El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), que por cierto hoy deja Edgar Bonilla, nombró conciliadores a Gerardo Sierra en el caso de Proteak y a Gerardo Badín en el de Dolphin. La designación del nuevo jefe del Ifecom correrá por cuenta de Norma Piña como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal.

Guillermo Rosales

(Créditos: El Heraldo de México)

HOY EN TORONTO se reúnen los dueños de 25 mil 700 agencias de venta de autos. Unos 18 mil distribuidores afiliados a la National Automobile Dealers Association (NADA) que preside Mike Stanton; 4 mil 700 de la Canadian Automobile Dealers Association (CADA), que encabeza Tim Reuss, y tres mil de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que comanda Guillermo Rosales. La idea es analizar el impacto que tendría la aplicación de los aranceles de 25% que anunció Donald Trump para los distribuidores de vehículos ligeros en Norteamérica. Le decía que simultáneamente se están reuniendo en Washington los representantes de las asociaciones de las plantas armadoras de México, Estados Unidos y Canadá.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ