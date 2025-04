Andrea Legarreta y Erik Rubín celebran los 20 años de Mía Rubín con emotivos mensajes | VIDEO

Andrea Legarreta no dudó en compartir la emoción de poder celebrar los 20 años de Mía Rubín. La querida conductora del Programa Hoy le dejó un emotivo mensaje en redes sociales acompañado del momento en el que apagó las primeras velas del pastel con el que despertó la joven cantante. Andrea le mostró todo el amor y agradecimiento que tiene por compartir la vida con su hija.

En la publicación, Legarreta compartió el video en el que se puede ver a Mía con pijama, pero con una sonrisa de oreja a oreja poro estar celebrando un año más de vida. La cantante se encontraba sentada en su cama con el pastel en las manos esperando a poder apagar las velas. Después de pedir un deseo, la hija de Erik Rubín sopló las velas y terminó el video.

El mensaje de la conductora de Hoy fue colocado en el pide de foto, donde dejó claro que su pequeña de 20 años era un sueño hecho realidad y que había llegado a su vida para llenarla de amor e ilusiones con su alegría, su ternura, risas y su magia. Dentro del mensaje le deseó lo mejor y que se cumplan todos sus sueños y que siempre estará para apoyarla y para compartir todos los momentos juntas.

La conductora de Hoy dejó claro que está orgullosa de su hija por todo lo que ha hecho, ya que asegura que se convertido en amor. También le agradeció por la bonita relación que han construido por esa bonita relación que llevan, llena de complicidad, apoyo, ternura, risas, confianza, lágrimas y el saber que siempre estarán juntas. Andrea le dejó claro que se merece todo lo hermoso que la ha pasado en su vida.

El ex Timbiriche compartió una publicación en Instagram donde dejó varias fotos de Mía. En su mensaje le dejó claro que a pesar de contar con 20 años siempre será su pequeña. Le dejó claro que no se cansará de repetirle que desde que llegó los ha llenado de ilusiones y que merece todo lo que sueña.

"Amor mío 20 añotes. Me conmueve pensar que ayer eras una niña, mi niña y eso siempre lo serás. Te lo he dicho muchas veces pero no me cansaré de repetirte que llegaste para iluminar nuestras vidas. Mereces lo que sueñas. Te amo profundamente. Tu Pa", se lee en el mensaje de Erik Rubín.