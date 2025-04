¿Cómo luce Hugh Laurie, el brutalmente honesto Doctor House a 20 años del estreno de la serie? | FOTO

Dr. House es una de las series médicas más exitosas de todos los tiempos. Este drama médico estadounidense comenzó a transmitirse en 2004 y hasta su última emisión, en 2012, mantuvo a los televidentes atentos a la historia del doctor Gregory House y los eventos que marcaban su vida dentro y fuera del ficticio hospital Hospital Princeton-Plainsboro, en Nueva Jersey, donde se desarrolla la historia.

La personalidad del brutalmente honesto doctor House, una de las mentes más brillantes en el diagnóstico médico, cautivó a los seguidores de la serie desde el primer capítulo. Su habilidad para resolver casos médicos casi imposibles de descifrar, su sarcástica y egocéntrica manera de ser, su trato con los pacientes que rayaba en la frialdad y los constantes conflictos con sus compañeros de trabajo se convirtieron en un sello distintivo.

Lograr esto fue posible gracias a la brillante capacidad histriónica de Hugh Laurie, el actor británico que se encargó de dar vida al personaje de Gregory House. Su trabajo en esta serie lo hizo merecedor de dos globos de oro consecutivos, en 2006 y 2007.

Laurie es el más joven de sus hermanos Charles, Susan y Janet. En un principio, su intención era estudiar arqueología y antropología y se matriculó en la Universidad de Cambridge. A finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, combinó dos de sus grandes pasiones: el remo y la actuación. Pronto se unió al club dramático Footlights de la Universidad de Cambridge, que ha sido cuna de reconocidos actores y cómicos británicos.

El salto a la fama de Hugh Laurie

En 1993 Hugh Laurie se presentó junto con su aig Fry Thompson en la comedia Los Amigos de Peter, también tuvo un papel en la película Sentido y Sensibilidad, de 1995, basada en la novela homónima de Jane Austen. Estos trabajos proyectaron la imagen de Laurie como un actor versátil, capaz de desempeñarse bien en la comedia y en el drama.

En 1998 tuvo una aparición en un episodio de la exitosa serie estadounidense Friends, en la que interpretó a un pasajero que viaja junto a Rachel en un vuelo a Londres y un año después, en 1999, interpretó al padre adoptivo del pequeño ratón Stuart Little, en la película del mismo nombre. Solo cinco años después a Hugh Laurie, el doctor Gregory House le llegó a la vida de Hugh Laurie para marcar su vida y la historia de las series de televisión.

Un actor con un gran talento musical

Otra de las grandes pasiones de Hugh Laurie es la música, en la que ha mostrado ser tan versátil como en la actuación. Desde pequeño tomó clases de piano y hoy día, además de ese instrumento, toca la guitarra, la batería, la armónica y el saxofón.

En mayo de 2011, Laurie lanzó su álbum debut Let Them Talk, un disco de blues en el que toca el piano y la guitarra, y además es la voz principal. El año siguiente inició una gira que lo llevó a tocar a países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Ucrania, Rusia, Escocia, Inglaterra, Holanda, Francia, Suiza, Alemania, Mónaco, España y Portugal.

¿Qué fue de Hugh Laurie?

Después del éxito de Dr. House y de su disco Let Them Talk, Hugh Laurie a participado en proyectos más discretos, actuando en películas como Veep y en series como Tomorrowland, Teherán y La luz que no puedes ver. Hoy, a sus 66 años, y a 20 años del estreno de una de las series médicas más exitosas de todos los tiempos, Laurie se mantiene vigente en el recuerdo de los seguidores de su carrera, especialmente entre los fans brutalmente honesto Dr. House.