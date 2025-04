El agua es fundamental para tu peludito en temporada de calor, especialmente en los días en los que sube más la temperatura debido a que con el calor incrementa la perdida de líquidos a través del jadeo, pero ¿sabes cuál es la cantidad exacta que le debes de dar y cuántas veces al día para que se sienta bien hidratado?

Antes que nada, es fundamental que implementes algunos cuidados extras para tu perrito en temporada de calor, presta atención especialmente a los signos de deshidratación porque pueden provocar severos problemas de salud. Si notas que tu lomito tiene las encías secas o pegajosas, está inactivo y tiene los ojos con un ligero hundimiento, actúa de inmediato.

Asegúrate de que tu perro siempre tenga un plato disponible con agua fresca, no solo en temporada de calor, ellos suelen beber mucha agua en distintos periodos de tiempo, por lo que es probable que un plato no les sea suficiente en días muy calurosos, por lo que es conveniente colocar un segundo plato, sobre todo si no estarás todo el día en casa.

Si sales a dar un paseo con tu perro también es conveniente que lleves suficiente agua para que se mantenga hidratado. Carga contigo una botella de agua y un recipiente donde pueda beber el líquido que necesite y para saber cuál es la cantidad correcta puedes guiarte por su tamaño, entre más grande sea mayor necesitará.

Asegúrate de que tu perro siempre tenga un plato disponible con agua fresca | Foto: Freepik

¿Cuántas veces le debo dar agua a mi perro en temporada de calor?

Tu perro beberá el agua que necesite, las veces que sienta necesario, y por eso, es fundamental que en los días más calurosos tu perrito siempre tenga acceso a agua potable y en caso de que se la acabe, llena su plato de agua varias veces al día. Evita colocar su plato en lugares donde haya mucho sol para evitar que se caliente y ponlo lejos de contaminantes que puedan ensuciar el líquido.

De acuerdo con referencias de veterinarios, los perritos beben agua de acuerdo a su peso, un perro de 10 kilos beberá aproximadamente medio litro, mientras que uno mayor a 39 kilos requerirá por lo menos 1 litro y medio de agua. Ellos siempre tomarán el agua que necesiten, pero no está de más vigilar que así sea. Y para asegurar que se encuentre bien hidratado, puedes complementar con comida húmeda o enlatada.

Los perritos beben agua de acuerdo a su peso | Foto: Freepik

¿Cómo hidratar a mi perro en temporada de calor?