Las 7 mejores presentaciones musicales de los Oscar que no volverán en 2025

Los Premios Oscar han sido escenario de algunas de las presentaciones musicales más icónicas de la historia del cine y la música. Sin embargo, la edición 2025 marcará un cambio importante: la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha decidido eliminar las actuaciones en vivo de las canciones nominadas a Mejor Canción Original.

Esta decisión, motivada por razones logísticas y un nuevo enfoque en la ceremonia, significa que algunas de las actuaciones más memorables ya no se repetirán este año, pues la ausencia de presentaciones en vivo en la ceremonia de 2025 sin duda marcará una diferencia en la experiencia del evento. Aunque hay quienes encionan que podría ser por la polémica con "Emilia Pérez"

En lugar de actuaciones, la Academia ha anunciado que dará más protagonismo a los compositores y letristas de las canciones nominadas, con segmentos dedicados a explorar sus historias y procesos creativos. Aunque este cambio puede ser recibido con escepticismo por algunos, es una oportunidad para rendir homenaje a la música de otra manera.

Sin embargo, los momentos icónicos del pasado siempre quedarán en la memoria de los fans del cine y la música. A lo largo de los años, los Oscar han ofrecido presentaciones musicales que quedaron grabadas en la memoria colectiva, por lo que te dejamos las que son consideradas las mejores.

Whitney Houston y Mariah Carey – "When You Believe" (1999)

Cuando dos de las voces más poderosas de la industria musical se unieron para interpretar "When You Believe" en la ceremonia de los Oscar de 1999, el público fue testigo de un momento mágico. La canción, perteneciente a la banda sonora de "El Príncipe de Egipto", ganó el premio a Mejor Canción Original y se convirtió en un himno de esperanza y fe.

Madonna – "Sooner or Later" (1991)

Madonna deslumbró en los Oscar de 1991 con una actuación al estilo cabaret de "Sooner or Later", canción de la película "Dick Tracy". Vestida con un glamoroso atuendo inspirado en Marilyn Monroe, la reina del pop entregó una de las interpretaciones más sofisticadas y memorables de la historia de la ceremonia.

Lady Gaga y Bradley Cooper – "Shallow" (2019)

Uno de los momentos más comentados de los últimos años fue la actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper en 2019 con "Shallow" de "A Star Is Born". Su química palpable en el escenario hizo que la audiencia y los espectadores en casa se sintieran parte de un momento íntimo y emotivo. La interpretación ayudó a consolidar la canción como una de las más exitosas en la historia de los premios.

Michael Jackson – "Ben" (1973)

A la edad de 14 años, Michael Jackson cautivó al público con su interpretación de "Ben", el tema principal de la película del mismo nombre. Fue una de las primeras ocasiones en las que un artista de su edad se presentaba en los Oscar, dejando una huella imborrable y demostrando el enorme talento que lo convertiría en una leyenda.

Céline Dion – "My Heart Will Go On" (1998)

La emotiva interpretación de "My Heart Will Go On" por Céline Dion en los Oscar de 1998 sigue siendo una de las más recordadas. La canción, inmortalizada en la película "Titanic", ganó el premio a Mejor Canción Original y se convirtió en un himno de amor y pérdida que aún resuena en la cultura popular.

Ryan Gosling – "I'm Just Ken" (2024)

En una de las actuaciones más recientes y llamativas, Ryan Gosling sorprendió a todos con su interpretación de "I'm Just Ken" en la ceremonia de 2024. La canción, parte de la banda sonora de "Barbie", se convirtió en un fenómeno cultural y la puesta en escena llena de energía y humor dejó una huella imborrable en la historia de los Oscar.

Billie Eilish – "No Time to Die" (2022)

Billie Eilish y su hermano Finneas ofrecieron una interpretación conmovedora de "No Time to Die" en los Oscar de 2022. La canción, parte de la banda sonora de la película de James Bond del mismo nombre, ganó el premio a Mejor Canción Original y fue aclamada por su atmósfera melancólica y poderosa ejecución en el escenario.

