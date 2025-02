Actualidad de Thomas Carlyle y la idea del “héroe”

La sacudida en boga al orden internacional perpetrada por las pretensiones de Donald Trump, propias de la psicopatología y la criminología, evoca a aquellos pensadores creyentes en la suficiencia del liderazgo y la fuerza que lo acompañe para transformar el equilibrio del planeta. El mandatario estadounidense cree que habiendo desaparecido como tal la bipolaridad con la extinta Unión Soviética, se liquidó la posibilidad de que potencias emergentes ocupen el sitial que antes le correspondió al régimen de la hoz y el martillo: China, sin duda, y el reposicionamiento ruso.

En la actualidad presenciamos el inmediatismo de los poderosos anclado en el individualismo de los dirigentes. Este fenómeno me recuerda la tesis de “los héroes” (On Heroes, Hero-Worship, & the Heroic in History, 1841), tal como la postulara el erudito escocés Thomas Carlyle (1795 –1881) cuyas opiniones fueran muy influyentes durante la era victoriana, y que al menos en esta dimensión parecieran influir a personajes de bajo calibre intelectual como el magnate inmobiliario.

De origen y formación calvinista, tras padecer una crisis religiosa durante sus estudios universitarios asumió que para que la fe sea válida, debe estar informada por las pasiones del alma. Contradictorio y genial, defendió que el individualismo y el capitalismo socavaban los valores espirituales, por lo que las circunstancias de la economía, la sociedad y la política demandaban ser dirigidas por líderes con audacia y visión.

Su creciente hostilidad hacia la democracia igualitaria moderna, y su insistencia en la necesidad de una conducción heroica, paradójicamente, contribuyó al posterior surgimiento de regímenes totalitarios. Como botón de muestra su defensa del esclavismo en la geografía de las barras y las estrellas terminaría en la ruptura con reformadores liberales como John Stuart Mill.

Carlyle, por ejemplo, sostenía en su defensa del mundo tardo medieval que la comunidad monástica se cohesionaba en valores humanos y espirituales, mientras que la cultura moderna propia de la Ilustración deificaba fuerzas económicas impersonales y teorías abstractas de "derechos" humanos y "leyes" naturales. De modo que reconocía en el héroe algo similar al "magnánimo" de Aristóteles. Lúcido como era, reconocía que las contradicciones de lo real se manifiestan en que todos los héroes poseen defectos. Su heroísmo radica en su energía creativa frente a estas dificultades, no en su perfección moral.

Esta filosofía marcaría a escritores como Charles Dickens y John Ruskin. Tras los desastres de las revoluciones fallidas de 1848 calificaría a la democracia de un ideal social absurdo, al tiempo que condenaba igualmente el liderazgo aristocrático hereditario. Criticaba que la verdad pudiera descubrirse sumando votos o por la gracia de la herencia de los linajes. ¿cómo entonces identificar a los más capaces? Inconsistencias propias de toda teoría.

Empero, Thomas Carlyle y su crítica del progreso en Sartor Resartus (1832) anticipa el existencialismo y la filosofía del posmodernismo. Asimismo en The French Revolution. A History (1837 y 1857) expone cómo las culturas revolucionarias se convierten en dogmatismos represivos. Romántico a pesar de todo, concibe un estilo único que combina la poesía épica con el tratado filosófico, una crónica exultante con la subordinación a los hechos históricos.

En síntesis: “¿Qué es todo conocimiento sino experiencia registrada y un producto de la historia, de la que, por tanto, el razonamiento y la creencia, no menos que la acción y la pasión, son materiales esenciales?” (Past and Present, 1843). Por eso mantenía que: “El hombre vive creyendo en algo, no debatiendo y discutiendo sobre muchas cosas.”

