Salvador Zerboni habla de su reacción al ser eliminado de “La Casa de los Famosos All-Stars”

Las polémicas, rivalidades y drama se hicieron presentes en "La Casa de los Famosos All-Star" a tan sólo unos días de que comenzó la temporada y la "Gala de eliminación" no fue la excepción. Y es que Salvador Zerboni protagonizó uno de los grandes escándalos en el reality show cuando rompió en llanto al enterarse que fue el primer eliminado, mientras que Alfredo Adame conservó su lugar una semana más. Ante esto, el actor se negó a dar entrevistas y fue hasta este martes cuando habló sobre su reacción asegurando que se sentía "devastado".

Aunque para muchos Salvador Zerboni era uno de los participantes favoritos para mantenerse en la competencia, todo indica que gran parte del público no opinaba lo mismo ya que, de acuerdo con el conductor Javier Poza, el actor obtuvo la menor cantidad de votos y en su lugar habrían decidido salvar a Alfredo Adame.

En las imágenes de la "Gala de eliminación" se observa el instante en el que el actor se derrumba por su eliminación y se tira al suelo llorando mientras se pregunta qué hizo mal para no recibir el apoyo del público. Más tarde, a través de una transmisión en vivo, Sergio Mayer -uno de los panelistas del reality- reveló que el actor habría decidido no dar entrevistas tras ser expulsado y dijo haberlo visto en el estacionamiento desconcertado por lo que había ocurrido.

El ex Garibaldi aseguró que la noticia generó gran impacto en Salvador Zerboni y que debido a ello podría necesitar ayuda psicológica después para superarlo. Esto también generó reacciones entre el resto de los participantes, pues en redes sociales se hizo viral el video del silencio que invadió la casa cuando Alfredo Adame volvió, dejando ver que no era bien recibido por sus compañeros.

Tras la polémica y visiblemente más tranquilo, Zerboni reapareció este martes 11 de febrero ante las cámaras y se dijo "devastado" por lo que había ocurrido ya que aún no comprendía lo que había hecho mal para no ganarse el cariño del público y, como resultado, la salvación.

“Me siento devastado, destrozado. No puedo mentir, pero este villano, villano favorito que a lo mejor no es favorito en estos momentos, pero villano sí. Sin embargo, tengo un gran corazón, no entiendo realmente qué sucedió. Yo creo que el poder de adaptación es lo más importante en un ser humano, mientras más me adíate y más acepte la realidad más rápido podré trascender", dijo el actor.