Aislinn Derbez recuerda su noviazgo con Christian Vázquez, prometido de Paty Cantú

Aislinn Derbez sigue sumando éxitos en su carrera como actriz y esta vez será parte de un proyecto para Disney Plus en el compartirá créditos con Christian Vázquez, quien fuera su gran amor hace 15 años. Así lo recordó la actriz, quien durante una conferencia de prensa recordó la manera en la que inició su romance con el actor que actualmente está comprometido con la cantante Paty Cantú.

La hija mayor de Eugenio Derbez es parte del elenco en la serie "Entre paredes" que se estrena el 12 de febrero a través de la plataforma Disney Plus. En ésta comparte escena con Christian Vázquez, con quien tuvo un romance hace 15 años y aunque no prosperó ahora tienen una gran amistad, muestra de ello es que son protagonistas del proyecto que consta de 10 capítulos de 30 minutos cada uno.

Durante una reciente conferencia de prensa retomada por el programa "Ventaneando", Aislinn Derbez recordó que fue ella quien dio el primer paso en el romance con Christian Vázquez. La actriz aseguró que quedó cautivada por el actor y le confesó a su papá, Eugenio Derbez, que sentía algo especial por lo que no dudó en contactarlo.

“Le dije no manches papá ya viste a ese chavito, algo me movió y mi papá ‘ay mija a tí te gustan todos’, yo era muy enamoradiza hace 15 años. Le escribí para felicitarlo por la película (al director Ismael Rodríguez) y preguntarle por el actor, Me pasó el director el Facebook del chavito de la película (Christian) y lo demás es historia”, recordó la actriz.