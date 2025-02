Muere trágicamente famoso actor de "Rápidos y Furiosos" y "Street Fighter"

El mundo del cine y la televisión se ha visto profundamente afectado por el fallecimiento de Peter "Navy" Tuiasosopo, actor y exjugador de fútbol americano, reconocido por sus papeles en películas como "Street Fighter" y "Rápidos y Furiosos". La triste noticia fue confirmada por su hijo a través de una emotiva publicación en Facebook en la que afirmó que su papá había partido las 3:16 am del lunes 10 de febrero, dejando un gran dolor en su familia.

De acuerdo con la misma publicación, Tuiasosopo falleció a los 61 años en su residencia en Phoenix, Arizona debido a complicaciones cardiacas. Hasta el momento, no se sabe si existía alguna condición previa que haya contribuido al deterioro de su salud, pero lo que sí está confirmado es que su familia está buscando la mejor manera para rendirle homenaje tanto a su vida rodeada de amor, como a su exitosa carrera como actor.

Mi padre vivió una vida increíble y de ninguna manera su impacto se detiene aquí. Seguiremos conviviendo con él en espíritu, y por más tristes que nosotros, el está sin duda en el Cielo [...] Su fuerza, amor, compasión y bondad siempre se sentirán. Mi familia y yo discutiremos las decisiones con respecto a una adecuada celebración de la vida y anunciaremos los detalles una vez preparados, declaró su hijo en Facebook. Noticias Relacionadas Muere el papá de Nicki Nicole, Sergio Cucco, a los 56 años tras luchar contra grave enfermedad

Muere Liang Youcheng, actor del drama My Heart, a los 27 años tras contagiarse de gripe y deja un K-Drama inconcluso

¿Quién fue Peter "Navy" Tuiasosopo?

Nacido el 24 de mayo de 1963 en San Pedro, California, Peter Tuiasosopo fue uno de siete hijos en una familia de ascendencia samoana. Su padre, Manavaalofa Petelo, sirvió en el Ejército de los Estados Unidos durante 27 años y trabajó para el Servicio Postal mientras que su madre, Silaulala "Sheila" Lealoa Alofaituli, era enfermera registrada.

Durante su adolescencia, Tuiasosopo destacó en el fútbol americano y en el atletismo siendo lanzador de peso en el equipo de atletismo. Posteriormente, aceptó una beca deportiva para jugar fútbol americano en la Universidad Estatal de Utah, pero al no ser seleccionado en el draft de la NFL de 1987, firmó como agente libre con los St. Louis Cardinals, aunque fue liberado en agosto de ese año. Posteriormente, participó como jugador de reemplazo durante la huelga de jugadores de la NFL en 1987 con los Los Angeles Rams, iniciando tres partidos como centro.

Tras su carrera deportiva, Tuiasosopo se inclinó por la actuación y su debut dentro del mundo del cine fue en 1991 como Manumana en "Necessary Roughness"; sin embargo, su gran momento llegó en 1994 cuando interpretó a E. Honda en la adaptación cinematográfica de "Street Fighter", junto a Jean-Claude Van Damme y Raúl Juliá, papel que le otorgó reconocimiento internacional.

A lo largo de su carrera, Tuiasosopo participó en diversas películas y series de televisión; en el cine, apareció en "BASEketball" (1998), "The Scorpion King" (2002), "The Fast and the Furious" (2001), "Austin Powers in Goldmember" (2002) y "Speed Racer" (2008). Mientras que en televisión tuvo roles en series como "Magnum P.I.", "Black-ish", "NCIS", "The Young and the Restless" y "New Girl". Su hijo, Manoah Peter Tuiasosopo, expresó en un emotivo mensaje en redes sociales.

Fotografía: IMDd.

El legado de Peter "Navy" Tuiasosopo

Tuiasosopo será recordado como un pionero para los actores polinesios en Hollywood, abriendo puertas para futuras generaciones de artistas de ascendencia samoana y polinesia. Así mismo, su presencia en la pantalla grande y chica contribuyó a la diversidad y representación en la industria del entretenimiento; la familia anunció que próximamente se brindarán detalles sobre una celebración de la vida en honor a Tuiasosopo, mientras tanto, amigos, colegas y fans continúan rindiendo homenaje a su legado y contribuciones al cine y la televisión.

Sigue leyendo:

Revelan la verdadera causa de la trágica muerte de David Lynch

Muere Frecky Villarreal, conductor de radio que sufrió severas lesiones por un terrible incendio