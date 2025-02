Mario Bautista será papá, el cantante comparte tiernas imágenes junto a su novia

El secreto mejor escondido de Mario Bautista y su novia Karina Praitova fue revelado, la feliz pareja dio a conocer que están por empezar una nueva etapa en su vida, ya que se encuentran en la dulce espera de su primer bebé, los famosos compartieron en Instagram una serie de imágenes con la que hoy confirman la noticia.

La estrella de la música dio a conocer el momento tan feliz que vive junto a su pareja y los fanáticos y amigos los llenaron de felicitaciones, puesto que, aunque no escribieron que serán papás, las fotografías revelan que la chica está embarazada y que están más que felices.

En la serie de imágenes aparecen Mario Bautista y su novia Karina Praitova muy cariñosos, además con sus manos forman un tierno corazón en la pancita de la chica, señal con la que confirmarían que en los próximos meses llegará a su vida un esperado bebé.

Además, es importante destacar que celebridades como Juanpa Zurita, amigo de Mario Bautista escribió en los comentarios que estaba muy contento porque la noticia ya es pública y les deseaba lo mejor a los próximos papás, también se hizo presente Kimberly Loaiza, con quién el cantante lanzará una canción en los próximos días.

Hasta el momento Mario Bautista no ha compartido de manera oficial su impresión y palabras por esta nueva etapa que está por experimentar, pero según se aprecia en sus diversas publicaciones en redes sociales se encuentra contento ya la expectativa de todo lo nuevo.

“Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba, llego el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo @praitova”, es la descripción de la serie de imágenes de Mario Bautista en Instagram