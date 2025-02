Kimberly Loaiza retoma la música con una colaboración junto a Mario Bautista

Kimberly Loaiza es una de las influencers con mayor impacto en México y ante el éxito del que goza en redes sociales decidió lanzarse como cantante, sin embargo, el escándalo que protagonizó con su esposo, Juan de Dios Pantoja, la llevó a alejarse de los reflectores. Ahora, la creadora de contenido sorprende a sus seguidores al anunciar que retomará sus proyectos en la música con una colaboración junto a Mario Bautista.

Pese a la popularidad de la que goza, la originaria de Mexicali no ha evitado convertirse en blanco de la polémica por los pleitos que ha protagonizado con otras figuras de redes sociales y su relación con Juan de Dios Pantoja, cuya historia de amor desató críticas de los internautas. Sin embargo, su reciente publicación deja claro que está dispuesta a enfrentar la controversia y retomará su carrera en la música con una nueva canción.

A través de su cuenta de Instagram, los creadores de contenido compartieron una foto con la que revelan que emprendieron un proyecto musical juntos. "KL x MB", es la leyenda que acompaña la serie de postales que publicaron los también cantantes, en éstas se muestran en un estudio de grabación y también publicaron un video en el que les ve cantando, pero no es posible escuchar más del tema con el que esperan conquistar a sus fans.

“Tampoco le puedo decir de qué se rata porque no me lo permitieron. Por ahora es un secreto de estado, sólo les puedo decir que la canción de Mario Bautista y Kimberly es una joya”, compartió Juan de Dios Pantoja en una imagen a través de sus historias en Instagram que fue replicada por Kimberly Loaiza y en la que se le ve con marcas de besos que cubren gran parte de su rostro, lo que dejaría ver que también es parte del videoclip.

En diciembre de 2023 la influencer compartió un video en su canal de YouTube en el que, entre lágrimas, anuncia su retiro de redes sociales. Esto sucedió poco después de enfrentar un fuerte escándalo cuando se destapara que engañó a sus seguidores haciéndoles pensar que había tenido una fuerte pelea con Juan de Dios Pantoja tras descubrir una infidelidad.

Aunque se difundieron supuestas pruebas del engaño y alarmantes videos de violencia en su relación, ante la presión y la evidencia en su contra los influencers admitieron haber fingido todo para darle promoción al proyecto musical de Kimberly Loaiza. Sin embargo, no resultó como esperaban y las críticas en su contra se hicieron más fuertes por lo que ella anunció su retiro.

“Reconozco que he estado mal por prestarme a esto, perdón linduras, yo sabía que prestarme a la estrategia de la infidelidad de Juan de Dios, le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión, que como ya les dije la tomé hace tiempo, sé que me dejé llevar y no debí participar y sé que en este punto no me van a creer nada, están en su derecho, pero estoy cumpliendo con decirles”, dijo en aquel momento la influencer.