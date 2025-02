Los K-Dramas o dramas coreanos han ganado gran popularidad en los últimos años, pues títulos como "El Juego del Calamar", "Belleza Verdadera" o "Woo, una abogada extraordinaria", los cuales están disponibles en Netflix, se han convertido en un éxito a nivel mundial.

De hecho, Netflix se ha convertido en una de las apps preferidas para disfrutar de contenido coreano, pues en su catálogo hay toda clase de series, películas o programas de Corea del Sur. Sin embargo, los K-Dramas se han vuelto uno de los más consumidos por los usuarios, por lo que cada vez hay más de estas producciones en la plataforma.

De hecho, recientemente Netflix anunció que este 2025 llegarán al menos otros 9 dramas coreanos nuevos entre febrero y diciembre, por lo que aquí compartimos cuáles son y cuándo es probable que estén disponibles para disfrutar en la plataforma de streaming.

Netflix revela todos los K-Dramas que llegarán a la plataforma este 2025, ¿cuáles son?

“Melo Movie”

Protagonizada por Choi Woo Shik, Park Bo Young, Lee Jun Young y Jeon So Nee, “Melo Movie” es un drama coreano que captura el viaje cinematográfico de un par de jóvenes adultos que buscan cumplir sus sueños y encontrar el amor. Este llegará a Netflix el próximo 14 de febrero.

“When Life Gives You Tangerines”

Con la participación de IU, Park Bo Gum, Moon So Ri y Park Hae Joon, “When Life Gives You Tangerines” es un K-Drama de 16 episodios llegará a la plataforma de Netflix entre el 7 al 28 de marzo. Este contará las historias de vida de dos jóvenes. IU interpretará el papel de la audaz y rebelde Ae Sun, mientras que Park Bo Gum interpretará a Gwan Sik, un personaje tranquilo, pero confiable.

“Revelations”

Protagonizado por Ryu Jun Yeol y Shin Hyun Been, “Revelations” es un drama coreano que llegará a Netflix en el primer trimestre de 2025. La historia sigue Min Chan (Ryu Jun Yeol), quien es un pastor que cree que tiene la misión de castigar al autor de un caso de personas desaparecidas. Mientras tanto, Yeon Hee (Shin Hyun Been), es una detective atormentada por las visiones de su hermana fallecida, por lo que decide investigar el caso.

“Mercy for None”

Con un elenco conformado por So Ji Sub, Heo Joon Ho, Ahn Kil Kang, Lee Bum Soo, Gong Myung, Choo Young Woo, Jo Han Chul, Cha Seung Won y Lee Jun Hyuk, “Mercy For None” es un drama coreano de acción que llegará a Netflix en el segundo trimestre de 2025. La historia sigue a un exgánster llamado Gi Jun (So Ji Sub), quien 11 años después de cortar lazos con su pandilla regresa por una venganza luego de la misteriosa muerte de su hermano menor Gi Seok (Lee Jun Hyuk).

“Karma”

Protagonizado por Park Hae Soo, Shin Min Ah, Lee Hee Joon, Kim Sung Kyun, Lee Kwang Soo y Gong Seung Yeon, "Karma" es un drama coreano basado en un webtoon del mismo nombre. Se espera que llegue a Netflix pata el segundo trimestre de 2025. La historia retrata la historia de seis personajes enredados en una relación desafortunada de la que no pueden escapar ni aunque quieran.

“Weak Hero Class 2”

Con un elenco conformado por Park Ji Hoon, Ryeoun, Choi Min Young, Yoo Su Bin, Bae Na Ra, Lee Min Jae y Lee Jun Young, la segunda temporada de "Weak Hero Class" llegará a Netflix en el segundo trimestre de 2025. Basado en webtoon del mismo nombre, la historia continúa el viaje de Yeon Si Eun (Park Ji Hoon) mientras se transfiere a la escuela secundaria Eunjang, donde luchará por sobrevivir y se enfrentará a una violencia aún mayor.

“Dear Hongrang”

Protagonizado por Lee Jae Wook, Jo Bo Ah, Jung Ga Ram, Uhm Ji Won, Park Byung Eun y Kim Jae Wook, el K-Drama de misterio y romance "Dear Hongrang" llegará a la plataforma Netflix en el segundo trimestre de 2025. La historia sigue la desaparición de Hong Rang (Lee Jae Wook), el hijo de una poderosa familia de comerciantes. Por su parte, su hermanastra, Jae Yi (Jo Bo Ah), quien ha pasado años buscándolo lo encuentra y comienza a desarrollar sentimientos por él.

“El juego del calamar 3”

Con la participación de Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Yim Si Wan, Kang Ha Neul, Wi Ha Joon, Park Gyu Young, Park Sung Hoon, Yang Dong Geun, Kang Ae Sim, David Lee, Roh Jae Won, and Jo Yu Ri y Park Hee Soon, el K-Drama "El juego del calamar" regresará con su tercera temporada a Netflix el 27 de junio.

“Wall to Wall”

Protagonizado por Kang Ha Neul, Yeom Hye Ran y Seo Hyun Woo, "Wall to Wall" es un drama coreano que llegará a Netflix para el tercer trimestre de 2025. La historia a Woo Seong (Kang Ha Neul), un joven que logró comprar su propia casa en un apartamento de 84 metros cuadrados, pero se ve afectado por un ruido no identificable entre los pisos, el cual es todo un misterio.

