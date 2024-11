Jennie y Lisa de BLACKPINK confirman su presentación en Coachella 2025 como solistas

Coachella, uno de los festivales de música más populares y reconocidos mundialmente, confirmó que Lisa y Jennie, quienes son conocidas por ser miembros de la girlband BLACKPINK, se presentarán como solistas por primera vez. Ante esto, los seguidores de las cantantes K-Pop se han mostrado muy emocionados.

Hasta el momento, se ha confirmado que Lisa se presentará los viernes 11 y 18 de abril del 2025 junto a artistas como Lady Gaga, The Marias, Missy Elliot, The Prodigy, Parcels y FKA Twigs, mientras que su compañera Jennie dará su show los domingos 13 y 20 de abril de 2025 junto a Post Malone, Megan The Stallion, Junior H, Kraftwerk y XG.

Sin embargo, no serán los únicos actos K-Pop que tendrá Coachella 2025, pues se ha confirmado la participación de la boyband ENHYPEN, la cual se presentará los sábados 12 y 19 de abril junto a artistas como Green Day, Charli XCX Annita y Clairo.

Jennie se presentará el domingo en Coachella.(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

¿Lisa y Jennie de BLACKPINK en Coachella?

Aunque no es la primera vez que Lisa y Jennie acuden al festival Coachella, sí será su primera participación como solistas, ya que años atrás se presentaron junto a sus compañeras Rosé y Jisoo de BLACKPINK. Primero, fueron parte del cártel en 2019 y luego se convirtieron en headliners del evento junto con Bad Bunny y Frank Ocean en 2023.

Durante su primera presentación muchos fans quedaron emocionados, ya que en ese entonces pocos grupos de K-Pop se habían presentado en el festival, pero en su segundo show, BLACKPINK demostró lo mucho que creció desde su debut, pues dieron una de sus mejores presentaciones que han hecho hasta el momento.

Además, las miembros de la banda K-Pop pudieron disfrutar de los shows de otros artistas y pudieron tomarse fotos junto a estrellas como Rosalía, quien se volvió muy amiga de Lisa desde aquel encuentro en Coachella 2023. Desde entonces, ambas salen juntas y hasta hicieron una colaboración llamada "NEW WOMAN".

Lisa se presentará el viernes en Coachella. (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿Cómo será su presentación en Coachella?

Hasta el momento, no se ha confirmado cómo serán las participaciones de Lisa y Jennie en el festival, pero la rapera tailandesa lanzará su primer disco solista muy pronto. De hecho, "ALTEREGO", título de su nuevo material, promete ser un poderoso disco lleno de canciones bailables y pegajosas al estilo "ROCKSTAR", por lo que su show podría ser de ese estilo.

Mientras tanto, Jennie aún no ha confirmado cuándo lanzará su primer disco en solitario, pero seguramente será pronto, ya que al igual que su compañera debe llenar un show de al menos 60 minutos en el festival Coachella 2025.

