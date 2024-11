Cinco prendas K-Fashion en tendencia que no pueden faltar en tu clóset para lucir como cantante K-Pop esta temporada

El K-Fashion o moda coreana se ha convertido en es un fenómeno global que ha ganado popularidad en los últimos años a través de la influencia de la música K-Pop, los K-Dramas y la estética K-Beauty. Aunque ha evolucionado con el paso de los años, actualmente este estilo se caracteriza por fusionar desde lo elegante y minimalista hasta lo más casual y desenfadado.

Pese a que el K-Fashion también utiliza colores brillantes, destacan más por usar tonos neutros como el blanco, gris y negro. A su vez, los colores pastel como rosa palo, azul cielo y lila son más comunes entre este estilo de ropa. Sin embargo, esto puede variar por temporadas.

Por ejemplo, en otoño-invierno de 2024, los colores que más han destacado más son el azul marino, azul rey, el rojo cereza, el verde olivo, el café, así como el beige, los cuales están en tendencia esta temporada invernal.

¿Qué prendas K-Fashion no pueden faltar en tu clóset para lucir como cantante K-Pop en Navidad?

Lentes grandes estilo nerd

En el K-Fashion se ha vuelto tendencia utilizar lentes incluso si no los necesitas. La mayoría de los cantantes K-Pop presumen de este accesorio en las selfies que suben a sus redes sociales y los combinan con cualquier estilo de ropa. Algunos los usan con ropa cómoda y holgada como pantalones y playeras, mientras otros optan por usarlos con prendas más elegantes como una falda o un cardigán.

Seulgi de Red Velvet no deja de usar lentes , aunque no los necesita, pues es una K-Fashion girl.

Playeras con franjas, letras o números

Las playeras con franjas, números o pequeñas frases se han vuelto tendencia entre los cantantes K-Pop, pero los colores preferidos esta temporada invernal son el azul marino, blanco y negro. Además, no olvidan de combinar esta prenda con lentes tipo nerd y gorras.

Muchas idols K-Pop prefieren la comodidad, pero aman seguir las tenencias del K-Fashion.

Pantalones holgados tiro medio

Los pantalones holgados están muy en tendencia en el K-Fashion. La mayoría de los idols K-Pop dejaron los pantalones entubados en el pasado y ahora prefieren mayor comodidad cuando salen a la calle o se encuentran en el aeropuerto con sus seguidores usando este tipo de prendas. Además, son perfectas para el frio y temporada invernal.

Los pantalones holgados son cómodos y lucen geniales.

Chamarras de piel

Las chamarras de piel se han vuelto tendencia en Corea del Sur, por lo que es común ver a muchos idols K-Pop utilizando una. Aunque las preferidas son las negras, algunos se arriesgan a utilizar tonos como café o rojo cereza, los cuales son ideales para la temporada invernal.

El K-Fashion suele ser cómodo y elegante.

Gorras estilo beisbol

No hay idol K-Pop que no haya presumido una gorra estilo beisbol durante sus llegadas al aeropuerto o sus selfies en Instagram. De hecho, se ha convertido en un accesorio que no puede faltar esta temporada, ya que son ideales para mezclan con unos lentes nerd, pantalones holgados y una chamarra de piel. Las gorras son un accesorio que no puede faltar si eres una K-Fashion girl.

_imyour_joy )

