Chamarras coreanas, te decimos dónde comprarlas en el centro de la CDMX desde los 70 pesos y unirte a la moda de los k-dramas

Si eres fan de los k-dramas seguramente te has enamorado de algún oppa, pero también fascinado con la moda coreana que llevan las guapas actrices y que combinan lo elegante con lo juvenil, ¡y no te culpamos!, pues su estilo es precioso y envidiable, además que no deja de causar furor. Es por ello que poco a poco las tendencias que se suelen llevar en Corea del Sur se apoderan del mundo y México no es la excepción, pues piezas icónicas ya están a la venta desde los 70 pesos y tienes que conocerlas para adoptar una imagen todavía más fashionista, especialmente ahora que el invierno está por llegar.

Pues ante las bajas temperaturas que se esperan, no hay mejor oportunidad que llevar las prendas de moda que vemos en los k-dramas y no, no sólo nos referimos a los abrigos para lucir extra elegantes, sino también a esas chamarras coreanas que aportan calor, son rompevientos y que además aportan un toque muy juvenil a nuestra imagen. Si tú también quieres llevarla y lucirte a lo grande, hoy te contamos dónde puedes conseguirlas en el centro de la CDMX y con precios que van desde los 70 pesos y que no superan los 200. Además hay tallas desde la S hasta la 4XL, ¡así que provecha!

Fue el canal de YouTube de Novedades Lupita quien compartió la tienda del centro de la Ciudad de México donde venden las famosas chamarras coreanas, a la que puedes llegar en transporte público y que tiene los mejores precios y diseños para que te sumes a las tendencias de moda que ya no sólo triunfan en Corea del Sur, sino también en todo el mundo. Se trata del local "Rincón Vintache", aunque es importante que lleves dinero en efectivo, pues es el único método de pago.

Además de estas prendas en tendencia se pueden conseguir otras piezas que te salvarán de los fríos durante el invierno y la mejor parte es que no sólo hay diseños para adultos, sino también para niños en las que se incluyen chamarras con estampados animados que los harán querer abrigarse todo el tiempo por lo colores y animaciones. Todo está aprecios súper baratos, incluyendo aquellos modelos que son de doble vista.

¿Te animas a visitar esta tienda que tiene moda coreana? (Foto: YouTube @NovedadesLupita)

¿Dónde comprar chamarras baratas en el centro de la CDMX?

Una de las tiendas donde se pueden conseguir chamarras baratas en el centro de la Ciudad de México es el "Rincón Vintache" donde hay diseños para niños pequeños, adolescentes y adultos; la mejor parte es que no tendrás que preocuparte porque algún diseño que te enamore no te quede, ya que a diferencia de otros negocios, no se tratan de prendas unitalla, sino que hay tallas pensadas para los más chiquitos de la casa, como para los adultos; en este último caso, los tamaños van desde la S, M, L y XL, aunque en las tallas extras se alcanza hasta las 4XL.

El horario de atención de este negocio es de lunes a sábado en un horario de 8:00 de la mañana a las 16:00 horas, sin embargo, la única forma de pago es mediante el efectivo, así que te recomendamos ir preparado. Asimismo, se realizan envíos; cabe destacar que tanto en la tienda física como en el servicio de paquetería se puede comprar al menudeo o al mayoreo, pero en este último caso los precios tendrán todavía un descuento que las dejará en precios más baratos, eso sí, siempre y cuando se compren más de 40 piezas.

¿Cómo se llama la calle del centro donde venden chamarras baratas?

Si ya te estás preparando para protegerte del frío del invierno, o si por el contrario quieres abrir tu propio negocio de chamarras, aquí te contamos cómo llegar a uno de los locales más populares del momento y con los mejores precios. La tienda Rincón Vintache que también vende las famosas chamarras coreanas, se encuentra en Vidal Alcocer, entre las calles Lecumberri y Joaquín Herrera, en el local K. Visítala en la Ciudad de México, pues allí también encontrarás la mesa de promociones con precios incluso más baratos.

Hay modelos para todos los gustos, conoce los precios que no superan los 500 pesos. (Foto: YouTube @NovedadesLupita)

¿Cuánto cuestan las chamarras en el centro de la CDMX?

El precio de las chamarras y abrigos para protegernos del frío en las tiendas más comerciales pueden superar los mil pesos, un costo que no es accesible para muchas familias. La buena noticia es que en los locales del centro de la CDMX se pueden conseguir diseños igual de funcionales a precios muy baratos, aquí te compartimos un estimado que está en un negocio donde se venden las famosas chamarras coreanas que te harán sentir como en los k-dramas.

Los diseños y precios están pensados para niños, adolescentes y adultos, y como ya te adelantábamos al menos en esta tienda se pueden conseguir desde los 70 pesos, mientras que los más caros no llegan ni siquiera a los 500 pesos mexicanos.

Chalecos para niña en $70

Chamarras afelpadas por dentro para niñas y niños en $60

Chamarras coreanas de doble vista para niña en $120

Chamarras acolchadas en $130

Chamarras afelpadas $140

Chamarras reflejantes en $230

Chamarras coreanas largas para adulto en $190 pesos y $240

Chamarra Messi en $150

Chamarras afelpadas y repelentes de agua para adulto en $258

Sudadera maxi polar en $125

