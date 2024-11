Así revivió Altair Jarabo la tendencia de usar sandalias con medias que es ideal para este otoño e invierno

La vida de la actriz mexicana Altair Jarabo se desarrolla entre México y Francia porque su esposo, el empresario Frédéric García, es originario del segundo país. Cada determinado tiempo, el matrimonio viaja especialmente a París, donde recientemente acudió a una boda. Vía Instagram, la también embajadora de marcas dio cátedra de estilo con su elegante look contemporáneo.

Con su propuesta de moda, la protagonista de la telenovela “Juego de mentiras” se apegó a lo mejor para la temporada otoño-invierno. Además, la famosa, de 38 años de edad, también revivió una tendencia que resulta perfecta para esta temporada: usar sandalias con medias.

Mediante un video se observa cómo la actriz Altair Jarabo derrochó elegancia al portar un ceñido vestido strapless en color negro; este tipo de diseños es de los predilectos de la actriz porque le permiten lucir su petit y curvilínea silueta, mientras luce sofisticada y glamurosa. El vestido tiene una pronunciada abertura en la pierna derecha, lo que le dio un aire de Jessica Rabbit a la modelo.

La villana de “El amor no tiene receta” le sacó provecho a su apuesta de moda porque estilizó su look; para lograr esto, la actriz usó las medias negras que hicieron juego con las sandalias. Como resultado, la famosa tuvo un total look negro, ya que también usó un abrigo en el mismo color.

Altair Jarabo cautivó desde París con su elegante look contemporáneo. Foto: Instagram Altair Jarabo.

Cómo usar sandalias con medias

Con este look, Altair Jarabo compartió una manera de usar sandalias con medias, tendencia de moda que regresó desde el año 2020. Por lo general, esta apuesta se usa durante el otoño e invierno, lo que dota los outfits de estilo. Además, es ideal para tener un aspecto contemporáneo, ya que es una tendencia clásica y moderna.

La actriz apostó por usar sandalias con medias, lo que presumió mediante dos atuendos. Foto: Instagram Altair Jarabo.

En sí, los looks monocromáticos -como también son llamados los total looks- son versátiles y permiten incorporar diferentes tendencias, como demostró la actriz; de hecho, además de este look, también usó un vestido con cuello halter que combinó con sandalias y medias; por ende, la famosa expuso que los vestidos son la prenda clave para revivir esta tendencia que se impone esta temporada.

Además de los vestidos, las faldas y minifaldas son perfectas para usar medias y sandalias; en sí, este calzado asociado con la feminidad reemplaza a los tradicionales botines y botas que abundan en las temporadas de otoño e invierno. Correr el riesgo es lo importante, tal y como hizo Altair Jarabo.

