Cómo usar la tendencia safari en otoño e invierno, según el estilo de Sofía Vergara

La temporada otoño-invierno de 2024 ha estado llena de sorpresas y buenos momentos de moda porque las famosas han corrido riesgos con sus atuendos que van más allá de lo habitual. La actriz colombiana Sofía Vergara, de 52 años de edad, se ha sumado a las estrellas de Hollywood que dan cátedra de estilo para estos últimos meses del año.

Sí, la protagonista de la serie “Modern Family” fascinó en redes sociales con su look que se inspira en la tendencia safari que suele estar en auge en el verano. Sin embargo, la productora de televisión demostró que esta tendencia es versátil y no sólo es para los días soleados y calurosos.

En su perfil de Instagram, Sofía Vergara posó para lucir su outfit que consta de un conjunto color marrón chocolate de blusa con mangas largas y pantalón con piernas anchas. Las prendas tienen estilo safari por los detalles: la blusa es larga e incluye bolsillos en la parte superior e inferior, mientras que el pantalón es elegante y tiene caída ligera.

Para afianzar la tendencia safari que se impone para este otoño-invierno, la actriz de Hollywood sumó dos accesorios a su look: un cinturón café que enfatizó su cintura, sobre todo porque ambas prendas del conjunto son amplias, y un bolso de mano marrón.

Cómo es la tendencia safari

La tendencia safari lleva años vigente en el mundo de la moda. Como pasa con cada tendencia, ésta tiene momentos de auge y uno de ellos fue en 2010 cuando la revista Vogue aseguró que era “la tendencia más salvaje” debido a su punto de inspiración: África.

Los detalles naturales son parte de esta tendencia que incluye desde estampados animal print hasta detalles funcionales, como las grandes bolsas que tienen las blusas, pantalones y faldas. Esto reivindica la moda y demuestra que es una manera de expresarse de varias maneras.

La tendencia safari esta de regreso en pleno otoño e invierno. Fotos: Pinterest.

Color chocolate, un must en la temporada otoño-invierno

La propuesta de moda de Sofía Vergara no es desatinada, sino lo contrario. En sí, la famosa arrasó con su look de tendencia safari porque usó un conjunto en color marrón chocolate, que está en tendencia este otoño-invierno. Este color es parte de los colores tierra que son vitales para apegarse a la tendencia safari; por ende, el look de la actriz es un punto de inspiración y la gama de colores es amplia porque los colores tierra van desde los tonos de verde hasta los tonos de café y beige, así como naranja, terracota y ocre.

