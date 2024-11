Así fue el tierno gesto de Christian Nodal con Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2024

Una de las parejas más esperadas en la alfombra roja de los Latin Grammy 2024 es la que integran los cantantes de regional mexicano Ángela Aguilar y Christian Nodal. Este año no sólo anunciaron su relación amorosa, sino que a menos de dos meses de esto se casaron en una hacienda situada en México.

El joven matrimonio no ha dejado de trabajar, pero eso no evita que se esté unido. La gala musical fue el pretexto perfecto para que gritaran su amor a los cuatro vientos, sobre todo porque el intérprete de “Adiós, amor” y “Botella tras botella” tuvo un especial gesto con su esposa.

Mediante un video que se populariza en Twitter -red ahora llamada X- se observa que la pareja llegó al evento musical tomada de la mano y no dudó en besarse ante la mirada de los fotógrafos. Sin embargo, lo que capta la atención es que Christian Nodal, de 25 años de edad, le acomodó el vestido a Ángela Aguilar, de 21 años.

La acción del cantante mexicano fue espontánea, ya que ni su esposa se había dado de que su vestido no estaba colocado correctamente; al parecer, el intérprete de “Ya no somos ni seremos”, tuvo este gesto con la cantante estadounidense para evitar un incidente; además, así la ayudó a mantener un look impecable.

Christian Nodal y su gesto con Cazzu en los Latin Grammy 2023

En los Latin Grammy 2023 hubo un momento que se mantiene en la memoria de numerosos usuarios de redes sociales: cuando Christian Nodal le acomodó el vestido a Julieta Emilia Cazzuchelli, la rapera argentina que es conocida como Cazzu. En esa edición, la ahora expareja hizo su esperada aparición tomada de la mano. Se trató de un momento importante para ambos, especialmente para la intérprete de “Nada” porque meses antes dio a luz a su hija, Inti.

Por lo mismo, el gesto del cantante mexicano fascinó, ya que hubo usuarios que expusieron que así presumían su amor. Sin embargo, la pareja se separó en mayo de este año, lo que el cantautor informó mediante un comunicado; pese a esto, mantienen un lazo irrompible porque juntos crían a su hija, quien ya tiene un año de edad.

Sigue leyendo:

Pepe Aguilar se apodera del rancho “Los tres potrillos”, ¿compró la casa de Vicente Fernández?

El galardón de Ángela Aguilar revive la polémica de Mauricio Cuevas Ampudia, quién es y a qué se dedica