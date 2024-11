Jennifer López, perfección con un total look blanco que recuerda su época de “Jenny from the Block”

A sus 55 años de edad y tras separarse de Ben Affleck, Jennifer López reivindica la edad y demuestra que siempre se puede volver a empezar de nuevo. Esto lo ha puesto de manifiesto durante la promoción de la película “Unstoppable” que produjo Artista Equity, la casa productora que fundaron su exesposo y el actor Matt Damon.

“La diva del Bronx” no sólo recibe elogios por su trabajo actoral -lo que incluye comentarios positivos del mismo Ben Affleck, de 52 años-, sino que también se roba las miradas por sus aciertos en la moda. Para JLo, los mundos de la belleza y moda son vitales porque mediante ellos transmite su personalidad y estilo que ha cambiado con el paso de los años.

Como Jennifer López se mantiene fiel a su estilo y sus orígenes, ahora le hizo guiño a sus looks de moda con los que triunfó en los años 2000. Gracias a esto, la actriz, cantante y empresaria evocó su época como “Jenny from the Block”, que es una de las más icónicas de su carrera.

Jennifer López apostó por un total look blanco durante la promoción de “Unstoppable” en Londres. Fotos: capturas de video.

Jennifer López evoca sus looks de los años 2000

En su cuenta de Instagram, la actriz de “Selena” y “Marry Me” publicó un video en el que luce un atuendo total look blanco y no hay duda que es pura perfección. Por un lado, la intérprete de “All I Have” y “Get Right” mantuvo la comodidad, mientras que, por otro lado, conservó el aspecto elegante que la caracteriza.

Un vestido midi invernal, un abrigo de peluche y unas zapatillas de punta es todo lo que Jennifer López necesitó para armar este atuendo que es ideal para usar en la temporada otoño-invierno. Mientras el vestido con collage de tortuga destaca su silueta, el abrigo suma sofisticación para hacerle honor a Londres, ciudad de Inglaterra donde llegó para promocionar “Unstoppable”.

Jennifer López, la eterna “Jenny from the Block”

Aunque el estilo de JLo ha cambiado, siempre ha optado por looks de moda ostentosos. Esto lo logra por las prendas que usa y los abrigos de peluche han sido sus aliados. Mediante los videos musicales de sus éxitos “All I Have”, “Jenny from the Block” y “Get Right”, la cantante ha demostrado que esta prenda nunca falla y es una opción infalible.

De estos tres videos musicales, el de “Jenny from the Block” es icónico porque marcó una nueva era para Jennifer López, sin perder su esencia porque se mantuvo fiel a su origen, ya que nació y creció en el barrio de El Bronx de Nueva York, en Estados Unidos.

