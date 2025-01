5 actividades para disfrutar con tus reales en San Valentín sin gastar mucho dinero

Para disfrutar de San Valentín no necesariamente se debe visitar restaurantes costosos o comprar ostentosos regalos, pues existen algunas actividades, que se pueden realizar en pareja o con amigos, donde no se necesita gastar mucho dinero para pasarla bien el 14 de febrero.

De hecho, para poder realizar estas actividades es importante tener ganas de divertirse y mucha imaginación, ya que en todas es necesario usar las manos y la cabeza. Sin embargo, esto no significa que solamente las pueda realizar un experto en manualidades, pues se trata de convivir y divertirse.

Aunque estas dinámicas soy muy económicas para celebrar San Valentín, seguramente habrá algunas cosas que debas comprar para poder hacerlas, pero no te preocupes, puesto que ninguna es realmente costosa y seguramente muchas cosas ya las tienes en casa.

El Día de San Valentín, también conocido como el Día de los Enamorados, se celebra el 14 de febrero. (Créditos: Pinterest / @fleurx777)

5 actividades dinámicas para disfrutar con tus reales en San Valentín sin gastar mucho dinero

Hacer pulseritas en San Valentín

Cuentas para pulsera (de los colores o formas que deseen)

Cuerda elástica

Tijeras

Una de las mejores actividades que puedes realizar en San Valentín es hacer pulseras en pareja o con amigos, pues se divertirán haciéndolas, ya que no es una tarea tan sencilla como parece. Al final, pueden intercambiarlas y hacer más de una si lo desean, ya que son un accesorio lindo que siempre pueden usar en su muñeca.

Hoy en día, es común regalar flores, chocolates, tarjetas y otros detalles el 14 de febrero. (Créditos: Pinterest / @fleurx777)

Colorear en San Valentín

Colores

Plumones

Hojas para colorear

Para colorear no se necesita comprar libros especiales, pues hoy en día se pueden encontrar decenas de dibujos para pintar en sitios de internet e imprimirlos. De hecho, hay muchos con la temática de San Valentín que se pueden colorear en pareja o con amigos. Al final, también pueden intercambiar los resultados y regalarlos para después guardarlos o pegarlos como decoración.

El 14 de febrero es un día para festejar con amigos o en pareja.(Créditos: Pinterest / @fleurx777)

Hacer ramitos de flores en San Valentín

Flores naturales o artificiales

Listones

Papel celofán

Las flores se han convertido en uno de los regalos más típicos en San Valentín, pero sin duda es mucho más especial hacerlos manualmente en compañía de amigos o en pareja. Para hacerlos no se necesita comprar las flores más costosas. De hecho, pueden hacerlos con flores artificiales, decorarlas y al final intercambiarlas.

Celebrar San Valentín en compañía de seres queridos es la mejor opción. (Créditos: Pinterest / @fleurx777)

Pintar en lienzo en San Valentín

Lienzos para pintar

Pinturas acrílicas

Pinceles

Para pintar sobre lienzo no se necesita ser perfecto, pues en esta actividad es más importante divertirse y pasarla bien en San Valentín. De hecho, se trata de explorar nuevas habilidades artísticas en compañía de tus reales o tu amorcito, por lo que no importa si eres un excelente pintor o no.

El 14 de febrero es una fecha para expresar amor hacia parejas, amigos y familiares. (Créditos: Pinterest / @fleurx777)

Pintar Totebags en San Valentín

Totebags blancas

Pinturas para tela