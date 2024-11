El look de cuero con el que Itatí Cantoral enseñó cómo vestir icónica y que mujeres de 50 años deberían usar en otoño-invierno

El efecto piel comienza a hacerse presente apenas entra el otoño y se extiende hasta el invierno. El cuero es super fácil de combinar y le agrega a nuestro look un toque sofisticado y atrevido a la vez, sobre todo si eres una mujer arriba de 50. Itatí Cantoral sabe perfectamente cómo lucir la piel en esta temporada y nos enseña a hacerlo de la forma correcta para lograr un outfit de alto impacto.

A sus casi 50 años, Itatí se ha distinguido por su porte elegante pero sin olvidar destacar su lado atrevido y rebelde. Esta vez nos dio catedra a todas las mujeres que queremos usar looks de cuero y no sabemos cómo. La actriz combinó un total look negro con el efecto piel y definitivamente fue una gran elección.

Si eres una mujer que ronda el quinto piso y crees que probablemente este tipo de textura no le va a tu edad, te equivocas, el cuero puede hacer que te veas más elegante y con un evidente sentido de la moda. Hay muchas opciones sintéticas que puedes llevar y se te verán perfectas tanto para el día como para la noche.

Hay muchas opciones de prendas sintéticas que puedes llevar y se te verán perfectas | Foto: Instagram @itatic_oficial

Itatí Cantoral eleva su outfit con un 'total look' efecto cuero

La protagonista de "Cabaret" compartió una serie de fotografías en su perfil de Instagram en el que posó como una 'top model' para lucir su 'total look' efecto piel, y si no sabes qué es eso, aquí te explicamos. Este outfit consiste en usar un solo tono para todas tus prendas con la finalidad de crear un efecto monocromático.

Itatí eligió su total look en color negro para crear un outfit elegante pero al añadirle el efecto piel, puede ser un look para usarse a cualquier hora del día. Otras opciones en tono pueden ser los colores de temporada como el marrón y vino. La también cantante se enfundó en un palazo de cuello con una chaqueta abierta y unos tacones negros y dorados de punta afilada que le agregaron toque 'cute'.

Italtí eligió un total look negro que la hizo ver elegante | Foto: Instagram @itatic_oficial

4 formas básicas de combinar las prendas de cuero

El cuero es un material versátil que puede ser combinado de muchas maneras diferentes. No tengas miedo a mezclar texturas, al contrario, esto te ayudará a hacer tu look más versátil. Recuerda que la clave para combinar prendas de cuero es encontrar un equilibrio entre texturas, colores y estilos, pero eso sí no dejes de experimentar hasta encontrar tus propias combinaciones favoritas.

Comienza con una pieza central: elige una prenda de cuero que te guste, como un jacket, un par de pantalones o una falda, y úsala como pieza central de tu outfit. Combina con camisas: el cuero con prendas de tela como camisas, blusas o vestidos para agregar textura y contraste a tu outfit. Añade accesorios: agrega accesorios como cinturones, bolsos o joyas para agregar un toque de estilo y completar tu outfit. Considera el color: elige prendas de cuero en colores neutros como negro, marrón o beige para combinar con facilidad con otras prendas. Considera la ocasión: ajusta tu outfit según la ocasión, por ejemplo, un jacket de cuero puede ser perfecto para un evento informal, mientras que un vestido de cuero puede ser más adecuado para un evento más elegante.

Atrévete a descubrir nuevas combinaciones | Foto: Pinterest

Seguir leyendo:

Perfumes para mujer que son perfectos para regalar esta Navidad

Tres formas de reconocer si tus productos coreanos de K-Beauty son originales o réplicas chinas