Se acerca el 2 de febrero el día de comer tamalitos porque es el Día de la Candelaria y los favoritos de muchas personas son los de dulce, sin embargo, es bien sabido que los más populares son los de fresa, aunque realmente solo tienen el nombre porque no son hechos con esta fruta, únicamente la masa de maíz es endulzada con azúcar y el color se se lo agregan con colorante artificial.

Los colorantes artificiales no son del todo saludables, por eso, te vamos a enseñar a preparar tamales de dulce sin ningún colorante pero con un sabor delicioso y fruta real. Difícilmente podrían crearse tamales de fresa con el color intenso que conocemos de los tamales de dulce, sobre todo porque el sabor de esta fruta es suave y el color menos intenso, pero puedes aprender a hacer de piña.

Los tamales de piña saben muy ricos y no habrá necesidad de agregar ningún colorante artificial y además podrás agregarle trocitos de esta fruta para que en cada bocado te lleves un cachito de esta delicia. No te preocupes si no eres experto o experta en la cocina, es super fácil prepararlos. Te aseguramos que después de probar esta receta no vas a querer comer de otro sabor nunca más.

Si eres principiante haciendo tamales, te recomendamos que compres la masa preparada ya solo para que agregues el sabor de la piña, pero sí ya eres experimentado puedes hacerla desde cero y luego ponerle el sabor de esta riquísima fruta, tú decidirás el nivel de dificultad.

Puedes preparar tamales de dulce sin la necesidad de utilizar colorantes artificiales | Foto: Pinterest / YouTube Cocinando con Raquel

¿Cómo hacer tamales de dulce sin colorante rosa?

Los tamales de piña naturales son deliciosos y pueden hacerse sin necesidad de usar colorante artificial. Puedes disfrutar de su sabor dulce y natural, con un toque fresco gracias a la piña y no olvides acompañarlos de un delicioso champurrado o atole de chocolate para complementar esta delicia culinaria.

Ingredientes

2 tazas de masa de maíz (puedes usar masa de maíz preparada o hacerla casera con harina de maíz)

1 taza de azúcar

1/2 taza de mantequilla derretida

1 taza de piña fresca finamente picada o triturada

1/4 taza de jugo de piña para intensificar el sabor

1/2 cucharadita de polvo de hornear

Hojas de maíz

Cómo se hacen los tamales de piña sin colorante artificial

Prepara las hojas de maíz, remoja las hojas de maíz en agua caliente durante unos 20-30 minutos, hasta que se suavicen. Luego en un tazón grande, mezcla la masa de maíz con el azúcar, el polvo de hornear y la mantequilla derretida. Agrega poco a poco el jugo de piña y mezcla bien hasta obtener una masa suave. Si la masa está demasiado seca, puedes agregar un poco más de jugo de piña o agua. Incorpora la piña triturada o picada y mezcla bien. La piña no solo le dará sabor, sino que también aportará humedad a la masa. Toma una hoja de maíz, colócala en una superficie plana y pon una cucharada de masa en el centro de la hoja. Forma un rectángulo con la masa y luego dobla los lados de la hoja hacia el centro. Después, dobla las puntas hacia abajo para sellar el tamal. Coloca los tamales en una olla de vapor o una cacerola grande con tapa, asegurándote de que los tamales no estén apretados. Cocina al vapor durante aproximadamente 1 a 1.5 horas, revisa que la masa se haya cocido bien. Puedes verificar al abrir un tamal, si la masa se separa fácilmente de la hoja, los tamales están listos.

¿Qué le da el sabor a los tamales?

El sabor de los tamales de piña viene principalmente del jugo de piña, mientras que los trozos de de esta fruta incorporados en la masa vienen a añadirle un toque delicioso. Si prefieres que los tamales de piña queden todavía más dulces puedes usar piña en almíbar y en lugar de jugo puedes usar el almíbar.

¿Por qué el tamal de dulce es rosa?

Antiguamente se preparaban los tamales de dulce con grana cochinilla, este diminuto insecto era el que le agregaba el color rojo y rosa, sin embargo, poco a poco dejó de usarse porque era difícil de conseguirla y por lo tanto incrementó su precio. En su lugar para no perder la tradición se buscó una alternativa, por lo que se cambió ese ingrediente por esencia de fresa y colorante vegetal, de esta forma se sigue preservando el color de los tradicionales tamales de dulce. Acompaña estos tamales con un champurrado o atole | Foto: Pinterest

