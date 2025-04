Martha Higareda revela cómo Yordi casi arruina su boda con Lewis Howes, así fue el divertido momento | VIDEO

Este 2025 vivimos una de las bodas más esperadas del espectáculo, pues el 8 de febrero Martha Higareda y Lewis Howes llegaron al altar en una lujosa fiesta con temática mexicana en la Riviera Maya; el evento se robó todas las miradas por la felicidad de los novios y de todos sus invitados entre los que había muchas figuras del entretenimiento. Uno de ellos fue Yordi Rosado, quien es uno de los amigos más cercanos a la actriz y que presumió a detalle cómo fue la celebración.

Lo que nadie sabía es que Yordi estuvo apunto de arruinar la boda de Martha Higareda por un descuido que meses después ambos tomaron con mucho humor y es que el famoso no tenía idea de que terminó afectando uno de los momentos más importantes de cualquier boda, es decir, cuando la novia sale por primera vez ante sus invitados y camina hacia el altar del brazo de su padre. Por supuesto, la actriz de No Manches Frida todo el tiempo lo supo y decidió sincerarse con Rosado.

Durante el pódcast De Todo Un Mucho, el par de amigos hablaron en exclusiva de todos los detalles de la boda y luego que la actriz reveló que Lewis Howes la acompañó en todo momento de su proceso de preparación para la boda, hasta que finalmente ella lle pidió que saliera de la habitación para que todo fuera una sorpresa, también habló de los primeros momentos del gran día. Allí recordó que entró tarde a la iglesia por culpa de su amigo.

Según contó Martha Higareda, ella salió de la habitación del hotel a tiempo, iba "perfecta" y al llegar al lugar donde se celebraría la ceremonia religiosa, la escondieron junto a su padre en una habitación para que nadie la viera; sin embargo, fue aquí cuando todo se complicó ya que un par de invitados, entre ellos Yordi, estaban en pleno paso impidiendo que la novia caminara hacia el altar.

Momentos antes de su boda con Lewis Lowes y mientras él ya la esperaba en el altar, Martha Higareda se quedó encerrada en una habitación junto a su papá, pues no podían salir y caminar directo a la iglesia por culpa de unos invitados que aún no ingresaban a la capilla. Este momento desató las risas de la actriz, ya que era su gran amigo Yordi el culpable de que la boda se retrasara.

"De repente no podemos salir porque hay dos personas vestidas iguales paseándose por el pueblito que no entran a la capilla y de repente digo yo: '¡Es Yordi!', y le digo a la wedding planner: 'No puedo salir con Yordi ahí pasado, mételo por favor a la capilla'", dijo entre risas.