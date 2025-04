Sheinbaum prevé presentar iniciativa para crear la Agencia Antimonopolio el 21 de abril

El 21 de abril se presentará la iniciativa de reforma para la creación de la nueva Agencia Antimonopolio, con las funciones y atribuciones que tenía la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confío en que se apruebe antes de concluir el periodo ordinario de sesiones. Resaltó que, además de la simplificación administrativa, será un organismo menos oneroso.

"Esa sí queremos que se apruebe este periodo, a más tardar se envía el lunes de la próxima semana", acotó.

Confío en que se apruebe antes de concluir el periodo ordinario de sesiones. Foto: Cuartoscuro

Buscan simplificación, asegura Sheinbaum

La titular del Ejecutivo Federal indicó que con esa iniciativa de reforma se plantea “simplificar, no solamente es un cambio de visión, si no simplificar y que no sea tan oneroso la comisión antimonopolio que sustituye a la Cofece y parte del Ifetel”.

Por ello, explicó que “se está haciendo todavía una revisión esta semana y a más tardar el lunes se presentaría”.