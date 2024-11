Tres formas de reconocer si tus productos coreanos de K-Beauty son originales o réplicas chinas

El K-Beauty es un término que se utiliza globalmente para hablar de todo lo relacionado con el cuidado de la piel y los productos de belleza originarios de Corea del Sur. Actualmente, se ha convertido en un fenómeno mundial, pues las cremas, bloqueadores, limpiadores faciales y mascarillas coreanas ya se venden en todo el mundo.

De hecho, hoy en día puedes comprar productos de K-Beauty en tiendas como Amazon, Mercado Libre, Costco, Walmart, Sears o Liverpool. Sin embargo, cuando adquieres este tipo de maquillaje o skincare, sobre todo en línea, es importante que verifiques que sea original, ya que existen muchas réplicas chinas que pueden ser peligrosas para tu piel.

Por este motivo, aquí te decimos tres formas de reconocer si tus productos coreanos son totalmente originales, ya que solamente de esta manera serán seguros de usar, pues se ha comprobado que las réplicas pueden causar manchas, ronchas o alergias más graves.

Los productos coreanos son de la más alta calidad. (Créditos: Facebook / Red Velvet)

¿Cómo reconocer si tus productos coreanos de K-Beauty son originales o réplicas chinas?

Cuando adquieres productos coreanos de K-Beauty, como maquillaje o skincare, lo primero que debes revisar es su país de origen, pues cuando no son originales no contienen la leyenda "Made in South Korea" y en su lugar pueden decir "Made in China". En ese sentido, es primordial revisar donde fueron hechos para verificar su originalidad.

Por otro lado, es importante que cuando compras este tipo de productos revises que estén completamente sellados, ya que los originales deben estar envueltos en cajas y bolsas que mantengan su frescura y calidad. De hecho, cuando no son originales las cajas pueden estar golpeadas o rotas.

A su vez, es importante que revises su fecha de caducidad, pues los productos coreanos suelen tener un número de vencimiento. Además, deber verificar su número de barras, ya que los originales tienen que empezar con el número ocho y el siguiente número debe ser 80.

Evita comprar réplicas que pueden provocar manchas y ronchas. (Créditos: Facebook / Red Velvet)

¿Dónde es recomendable comprar productos coreanos de K-Beauty ?

Cuando se trata de comprar productos coreanos de K-Beauty lo mejor es hacerlo con tiendas oficiales, ya que ahí solamente podrás conseguir originalidad y autenticidad. Asimismo, deberás sospechar de lugares demasiado económicos, ya que probablemente sean réplicas chinas.

Sigue leyendo:

Todo TikTok coincide en que este es el mejor rímel de los últimos años y cuesta menos de 200 pesos

Olvídate de los poros abiertos con esta técnica coreana de maquillaje que dejará tu piel de porcelana

Aprende a limpiar tu rostro con este exfoliante coreano que no irrita la piel y la deja suave